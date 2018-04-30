حادثة سير خطيرة بأكادير شوفو أش وقع لسائق سيارة +''صور'' ﻿

وقعت قبل قليل من يومه الإثنين حادثة سير خطيرة بالشريط السياحي لمدينة أكادير وذلك بعدما اصطدمت سيارة ذات دفع رباعي بنخلة ما أدى لإصابة سائقها بجروح متفاوتة الخطورة.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

وقعت قبل قليل من يومه الإثنين حادثة سير خطيرة بالشريط السياحي لمدينة أكادير وذلك بعدما اصطدمت سيارة ذات دفع رباعي بنخلة ما أدى لإصابة سائقها بجروح متفاوتة الخطورة.

وحسب شهود عيان لقناة ''شوف تيفي''، فالحادث ناجم عن السرعة المفرطة التي كان يقود بها السائق ما جعل سيارته تنحرف جنبا ليرتطم بحاجز حديدي ويخترقه، ولم تتوقف السيارة إلا بعدما حاصرتها نخلة كانت فوق الرصيف.

هذا، وألحق الحادث أضرارا جسيمة بالسيارة التي تهشمت واجهتها الأمامية من شدة قوة الاصطدام، فيما نجا السائق بأعجوبة من الحادث، ولم يصب إلا بجروح متفاوتة الخطورة نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

ومن جانبها هرعت المصالح الأمنية والسلطات المحلية لعين المكان، وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات وظروف وقوع الحادث.