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الصحافة والعدالة

فيديو يهز الفيسبوك بالمغرب.. مشات الإنسانية: شيبانية حصلوها متلبسة وهي كاتلوح رضيع في الخلاء بمكناس

بتاريــخ : 30 أبريل 2018 / 14:53 فيديو يهز الفيسبوك بالمغرب.. مشات الإنسانية: شيبانية حصلوها متلبسة وهي كاتلوح رضيع في الخلاء بمكناس | مجتمع
فيديو يهز الفيسبوك بالمغرب.. مشات الإنسانية: شيبانية حصلوها متلبسة وهي كاتلوح رضيع في الخلاء بمكناس
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين، مقطع فيديو جد صادم، يظهر لحظة ضبط سيدة مسنة وهي تضع ''رضيعا'' بمنطقة خلاء.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين، مقطع فيديو جد صادم، يظهر لحظة ضبط سيدة مسنة وهي تضع "رضيعا" بمنطقة خلاء.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة و47 ثانية، محاصرة مواطنين لسيدة بمدينة مكناس وهي متلبسة بوضع الرضيع بمنطقة خلاء، حيث حاولت تبرير موقفها لهم إلا أن الجميع، أصروا على تسليمها للمصالح الأمنية.

وعبر المغاربة عن صدمتهم من مضمون الفيديو، حيث طالب الجميع المصالح الأمنية بفتح تحقيق بخصوصه والكشف عن جميع ظروف وملابساته، معبرين في الوقت نفسه عن استغرابهم للطريقة التي تخلت بها هذه السيدة المسنة على الرضيع.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مواطنين مواقع التواصل الاجتماعي رضيع مسنة

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