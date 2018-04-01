مندوبية التامك تكشف عن أسباب تعيين محامين للدفاع عن موظفيها ﻿

كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في ردها على ما نشرته بعض الجرائد والمواقع الإلكترونية لمقالات تربط بين الإجراء الذي اتخذته المندوبية بتعيين محامين للدفاع عن موظفيها، وآلية

"شوف تيفي"

كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في ردها على ما نشرته بعض الجرائد والمواقع الإلكترونية لمقالات تربط بين الإجراء الذي اتخذته المندوبية بتعيين محامين للدفاع عن موظفيها، وآلية الوقاية من التعذيب، أن الدعم الذي تقدمه لموظفيها العاملين بمختلف السجون، من خلال التعاقد مع محامين على صعيد كل جهة للدفاع عنهم، مرتبط بالحالات التي يكونون فيها محل اعتداء من طرف نزلاء المؤسسات، ولا علاقة له على الإطلاق بموضوع الوقاية من التعذيب أو بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.



وأكدت المندوبية في بلاغها أن المندوبية العامة ملتزمة بصون كرامة السجناء واحترام حقوقهم، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتخذ أي إجراء يتنافى وروح منطوق المقتضيات القانونية التي تجرم التعذيب في أماكن الاحتجاز، مذكرة أن المبادرة التي أطلقتها المندوبية العامة والخاصة بتعيين محامين للدفاع عن موظفيها ضد ما يتعرضون له من اعتداءات تعود إلى تاريخ 27 أبريل 2016، وتدخل في إطار مجهوداتها للنهوض بأوضاع موظفيها العاملين بمختلف المؤسسات السجنية، وتعزيز حمايتهم الاجتماعية والمهنية في وجه ما قد يتعرضون له من أخطار خلال أداء مهامهم.