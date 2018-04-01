بعد براءته..قضية اغتصــاب برلماني لموظفة بوزارة الأوقاف تطفو على السطح مرة أخرى بمحكمة الاستئناف بالبيضاء ..''التفاصيل الكاملة'' ﻿

بعد قرار محكمة النقض والإبرام بالرباط والقاضي بإعادة النظر مرة أخرى في الملف ، فتحت الغرفة الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صبيحة يومه الاثنين أحد الملفات الكبرى التي لا زالت تروج في

''شوف تيفي'' م. القــاسمي

بعد قرار محكمة النقض والإبرام بالرباط والقاضي بإعادة النظر مرة أخرى في الملف ، فتحت الغرفة الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صبيحة يومه الاثنين أحد الملفات الكبرى التي لا زالت تروج في محاكم المملكة بين البراءة والإدانة على إثر تهمة الاغتصاب وفض البكارة، والتي تتعلق بالمتهم حسن عارف، رئيس بلدية عين عودة وعضو بالبرلمان عن حزب الاتحاد الدستوري بدائرة الصخيرات تمارة، و مليكة السليماني، الموظفة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وفي هذا هذا الصدد حضرت المطالبة بالحق المدني ، مرفوقة بعائلتها التي غصت بها جنبات القاعة 8 من ذات المحكمة ، وبطفلها الذي أكدت الخبرة الجينية والطبية بنسبة 99.99 في المائة، أن المتهم هو الأب البيولوجي للطفل في وقت سابق ، كما حضر إلى جانبها المحامي عن هيئة تطوان ''الحبيب حاجي'' يؤازرها في هذا الملف.

بالمقابل غاب المتهم عن أشغال الجلسة ، الشيء الذي دفع مليكة السليماني، بأن تنتفض وترفض الكلام أمام القاضي في الموضوع ، بدعوى أن البرلماني حسن عارف لم يمثل بصفته متهما أمام المحكمة، ولم يرد المثول أمام القضاء قائلة : ''مادام المتهم غير موجود لا يمكنني الحديث عن الواقعة، فهو تكرفس عليا واغتصبني وافتض بكارتي...'' وزادت ''هذا الرجل طغى علينا بنفوذه علي، وهذا الملف فيه الفلوس...''. مشددة على أنها لن تعود للحديث عن وقائع الملف دون أن يكون المدعى عليه غير حــاضر، معبرة عن استيائها من استفزاز المتهم لها ولمشاعرها وكأنها لاتساوي شيئا أمام نفوذه ، على حد قولها، واستغربت المتحدثة نفسها لعدم حضور المتهم البرلماني عن حزب الحصان للمثول أمام المحكمة

وعبرت موظفة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن غضبها لـقرار الحكم ببراءة المتهم بعد إدانته من طرف غرفة جنايات محكمة الاستئناف بالرباط ''لقد سردت الوقائع منذ سنة 2009، وهناك أدلة علمية والخبرة بينت أن الابن ابنه، فلماذا منـــح البراءة...؟''، وهو ما عززه دفاعها المحامي الحبيب حاجي ، قائلا : ''الخبرة كافية وما كاينش تخرشيش'' وعرج المحامي على الفرق بين الاغتصاب وفض البكارة بالعنف والجنس الرضائي مبرزا أن الحالة تختلف عن طرح أنها رافقته برضاها ...

من جهة أخرى ترافع المحامي محمد الحسيني كروط، نيابة عن المتهم البرلماني حسن عارف موضحا أن الضحية ترتبك وهناك تناقضات كبيرة في كلامها منذ 2009 ، وطالب كاتب الضبط بتحرير كل ما جاء على لسانها ولاسيما تلك المتعلقة بالارتشاء وترويج أموال في المحاكم المغربية ليسترسل بعد ذلك أن ''الخبرة جاء فيها أن الدم المتواجد باللباس الذي قدمته منعدم، والمرأة كما هو متعارف عليه لا بد أن تكون لها قابلية في دماغها حتى تكون إفرازات وهذه الأخيرة تظهر أنها برضاها'' واستطرد أنه كان عليها أن تتوجه أثناء وقوع الفعل للبحث عن آثار الاغتصاب وألا تكتفي بمنديل مشكوك في صحته متسائلا عن نيتها في الاحتفاظ به منذ وقوع الواقعة إلى حدود وضع الشكاية بالمتهم .

وعلـــق القاضي الذي يبث في القضية مؤكدا أن القضاء لا يخضع للمساومة أو غيره، حيث خاطب المطالبة بالحق المدني أنه ''ماديريش هادشي في راسك أنه برلماني لا يمكن أن يحضر''، مطالبا منها سرد الواقعة وعدم الخروج عن وقائع الملف وملابساته بعدما قرر إدخاله إلى المداولة للنطق بالحكم .

هـــذا وسبق وقضت نفس المحكمة بتبرئة حسن عارف، رئيس بلدية عين عودة، بعدما أدين بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، بسنة حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 15 مليون سنتيم، وهو ما يعني عدم مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه، والحكم ببراءته وبعدم الاختصاص في الدعوى المدنية التابعة، وتحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية والطرف المدني صائر الدعوى المدنية التابعة

وجدير بالذكــر أن هذا الملف يعود إلى بداية 2010 عندما تقدمت الضحية بشكاية لدى وكيل الملك بابتدائية تمارة، تشتكي تعرضها للاغتصاب من طرف البرلماني في أواخر سنة 2009، وهو ما عجل بتحريك الملف إلى حدود الآن.