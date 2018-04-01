فيديو يهز المغاربة..شوفو الحكرة: سعودي وعائلتو كيسلخو في خادمة مغربية ﻿

نشرت العديد من الصفحات المهتمة بشؤون المغربيات المقيمات بدول الخليج، يومه الإثنين، مقطع فيديو، قيل إنه يوثق للحظة تعرض خادمة مغربية للضرب والتعذيب على يد كفيلها السعودي وأفراد من أسرته ومن بينهم

"شوف تيفي"

نشرت العديد من الصفحات المهتمة بشؤون المغربيات المقيمات بدول الخليج، يومه الإثنين، مقطع فيديو، قيل إنه يوثق للحظة تعرض خادمة مغربية للضرب والتعذيب على يد كفيلها السعودي وأفراد من أسرته ومن بينهم و الدته.

وحسب ناشري الفيديو فإن الخادمة المغربية، تعرضت للضرب والتعذيب على يد كفيلها السعودي بمنزله المتواجد بمنطقة "مكة الشرائع".

وطالب ناشرو الفيديو السلطات المغربية والسفارة بالسعودية، بالتدخل الفوري وإنقاذ الخادمة المغربية من الجحيم الذي تعيشه، حتى لا يكون مصيرها كالعديد من الخادمات اللائي وجدن أنفسهن يبعن أو يتم الزج بهن بالسجن.