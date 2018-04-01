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الصحافة والعدالة

هذا هو الراتب الشهري الجديد لغاريدو الموسم المقبل

بتاريــخ : 30 أبريل 2018 / 13:00 هذا هو الراتب الشهري الجديد لغاريدو الموسم المقبل | سبور
هذا هو الراتب الشهري الجديد لغاريدو الموسم المقبل
كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور''، أن محمد أوزال، رئيس اللجنة المؤقتة لفريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، تفاجأ بوجود بند في عقد المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، مدرب فريق الرجاء الرياضي، بخصوص راتبه

"شوف سبور"

كشفت مصادر مطلعة لـ"شوف سبور"، أن محمد أوزال، رئيس اللجنة المؤقتة لفريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، تفاجأ بوجود بند في عقد المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، مدرب فريق الرجاء الرياضي، بخصوص راتبه الشهري خلال الموسم المقبل.

وأكدت نفس المصادر، أن الراتب الشهري للمدرب الإسباني سيرتفع إلى 40 مليون سنتيم، مع وجود شرط جزائي لفسخ العقد من أحد الطرفين بأداء مبلغ 400 مليون سنتيم، بعد تجديد عقده من طرف الرئيس السابق للفريق الأخضر سعيد حسبان.

ويذكر أن المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو كان قد جدد عقده مع الفريق الأخضر إلى غاية نهاية الموسم المقبل، بعدما كان سينتهي في يونيو المقبل، بعدما حقق لقب كأس العرش.

 

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء الرجاء الرياضي محمد أوزال خوان كارلوس غاريدو سعيد حسبان اللجنة المؤقتة

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