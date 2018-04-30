بعد العروبي.. جمهور الوداد يطالب الناصيري بإبعاد هذا اللاعب ﻿

بعدما طالبت في وقت سابق بإبعاد الحارس لعروبي زهير عن تشكيلة فريق الوداد الرياضي مباشرة بعد مباراة الديربي، عادت الجماهير الودادية لتشن أمس الأحد حملة فايسبوكية واسعة طالبت من خلالها الرئيس سعيد

شـــوف تيفي:



بعدما طالبت في وقت سابق بإبعاد الحارس لعروبي زهير عن تشكيلة فريق الوداد الرياضي مباشرة بعد مباراة الديربي، عادت الجماهير الودادية لتشن أمس الأحد حملة فايسبوكية واسعة طالبت من خلالها الرئيس سعيد الناصيري والمدرب فوزي البنزرتي بإبعاد اللاعب اسماعيل الحداد عن تشكيلة الفريق.

وعبر أنصار "الواك" عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن استيائهم من الأداء الضعيف للاعب طيلة الموسم الحالي، وحملوه أيضا مسؤولية ضياع الفوز في مباراة القمة أمام اتحاد طنجة بعد تضييعه لفرصتين حقيقيتين.

وذكر عشاق الوداد أيضا الرئيس سعيد الناصري بواقعة التسجيل الصوتي المسرب للحداد وهو يتحدث عن "النقابة" داخل الفريق الأحمر في عهد المدرب السابق الحسين عموتة.