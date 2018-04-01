''الفيفا'' يخصم 3 نقاط من رصيد ''الماص'' ﻿

أصدرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بلاغا على إثر القرار الذي اتخذته اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص خصم 3 نقاط من رصيد فريق المغرب الفاسي، نظرا لعدم تأديته للمبلغ

''شوف سبور''

أصدرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بلاغا على إثر القرار الذي اتخذته اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص خصم 3 نقاط من رصيد فريق المغرب الفاسي، نظرا لعدم تأديته للمبلغ الإجمالي لفائدة اللاعب كليتون فرانكو، والذي حددته اللجنة المختصة بالفيفا، فإن مجموع نقاط ''الماص'' إلى حدود الدورة 28 من بطولة اتصالات المغرب القسم الثاني، أصبح 37 نقطة بدل 40 نقطة ويحتل بذلك المركز 7.

وكان فريق المغرب الفاسي، قد اكتفى بتسديد جزء من المستحقات المالية للاعبه كليتون فرانكو، وكان ذلك خارج الآجال القانونية التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وفي السياق ذاته، تطالب اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، فريق المغرب الفاسي، بتسديد ما تبقى من فوائد التأخير في أقرب الآجال، لتفادي تعرضه لعقوبات جديدة.