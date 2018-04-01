بعد تهديد ''الإفلاس''.. وزارة الداخلية تحقق في اختلالات بطاقة نظام المساعدة ''راميد'' ﻿

شرعت المصالح المتختصة بوزارة الداخلية، في التحقيق في اختلالات الحصول على بطاقات الاستفادة من نظام المساعدة الطبية ''راميد''، بعد تلقي تقارير حول حدوث تلاعبات في عمليات التسجيل، التي تمت بعدد من

''شوف تيفي''

شرعت المصالح المتختصة بوزارة الداخلية، في التحقيق في اختلالات الحصول على بطاقات الاستفادة من نظام المساعدة الطبية ''راميد''، بعد تلقي تقارير حول حدوث تلاعبات في عمليات التسجيل، التي تمت بعدد من المقاطعات والقيادات والملاحقات الإدارية.

ومن المنتظر أن تركز التحقيقات التي ستتم بتنسيق مع مصالح وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين أولا، على تحديد عدد المستفيدين الفعليين من نظام المساعدة الطبية، الذي تجاوز سقف 11،5 مليون مستفيد، وهو الرقم الذي يفوق بكثير الرقم المستهدف، حسب ما أوردته يومية الأحداث المغربية ليوم الاثنين.

وكان برلمانيون قد حذروا من مشاكل التمويل، التي أصبحت تهدد نظام المساعدة الطبية ''رميـــد'' بالإفلاس ، بسبب عدم التزام الحكومة بصرف الميزانية ، المخصصة لتمويل هذا النظام، بالإضافة إلى المشاكل والإكراهات القانونية التي يطرحها صرف المساهمات المالية للمتدخلين.