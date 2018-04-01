 عــاجل:بعد حكم الإعدام و المؤبد..القضاء يصدم مشتري و عشيقته أرملة مرداس بهذا القرار ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

منار ديال سامحيني لابسة الجلابة المغربية + صورة | ثقافة و فنون

منار ديال سامحيني لابسة الجلابة المغربية + صورة

عاجل وبالفيديو..اعتقال مغربي كيحرض على الانضمام لجماعات إرهابية | دولي

عاجل وبالفيديو..اعتقال مغربي كيحرض على الانضمام لجماعات إرهابية

نايضة في حزب بنعبد الله .. قيادية قالت ليهم ما تنخافش من التهديدات وما تقدوش عليا | بوليتيك

نايضة في حزب بنعبد الله .. قيادية قالت ليهم ''ما تنخافش من التهديدات وما تقدوش عليا''

فيديو : بورتريه بي ان سبورت عن النجمة المغربية هند أبا تراب | بووز

فيديو : بورتريه بي ان سبورت عن النجمة المغربية هند أبا تراب

الملك محمد السادس يجري مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية الكونغو | بوليتيك

الملك محمد السادس يجري مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية الكونغو

بعدما فشلوا في الحصول على تنازل الضحايا...أقارب وأصدقاء بوعشرين يطلقون عريضة دولية لمنع المحكمة من عرض الأشرطة الجنسية والمطالبة بإطلاق سراح المتهم | مجتمع

بعدما فشلوا في الحصول على تنازل الضحايا...أقارب وأصدقاء بوعشرين يطلقون عريضة دولية لمنع المحكمة من

سكوب...أصغر كوبل فالمغرب صهيب و خديجة كيتسناو مولود جديد وهذه هي التفاصيل. | مجتمع

سكوب...أصغر كوبل فالمغرب صهيب و خديجة كيتسناو مولود جديد وهذه هي التفاصيل.

محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع النائب العام بالمملكة العربية السعودية | مجتمع

''محمد عبد النباوي'' رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع النائب العام بالمملكة العربية السعودية

حادثة سير خطيرة بأكادير شوفو أش وقع لسائق سيارة +صور | حوادث و حقوق

حادثة سير خطيرة بأكادير شوفو أش وقع لسائق سيارة +''صور''

الصحافة والعدالة

عــاجل:بعد حكم الإعدام و المؤبد..القضاء يصدم مشتري و عشيقته أرملة مرداس بهذا القرار

بتاريــخ : 30 أبريل 2018 / 11:31 عــاجل:بعد حكم الإعدام و المؤبد..القضاء يصدم مشتري و عشيقته أرملة مرداس بهذا القرار | مجتمع
عــاجل:بعد حكم الإعدام و المؤبد..القضاء يصدم مشتري و عشيقته أرملة مرداس بهذا القرار
بعد حوالي 3 أشهر من صدور حكم الإعدام في حق المتهم ''هشام مشتري'' المستشار الجماعي السابق الذي توبع بقتل البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري عبد اللطيف مرداس رميا بالرصاص و المؤبد لأرملة البرلماني

شـــوف تيفي:

 

بعد حوالي 3 أشهر من صدور حكم الإعدام في حق المتهم "هشام مشتري" المستشار الجماعي السابق الذي توبع بقتل البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري عبد اللطيف مرداس رميا بالرصاص و المؤبد لأرملة البرلماني المقتول، شهدت محكمة الاستئناف بالبيضاء صباح اليوم الإثنين أول لجلسة رقمية خاصة بملف المتورطين في هذا الملف .

و قد تم تأجيل النظر في هذه القضية إلى غاية يوم الإثنين 21 ماي المقبل وذلك لحضور الدفاع وإعداده.

و قد تم عرض الجلسة عن طريق الجلسات الرقمية عن بعد دون إحضار المتهمين من السجن المحلي عين السبع إلى قاعة المحكمة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب مرداس مشتري استئناف

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بعدما فشلوا في الحصول على تنازل الضحايا...أقارب وأصدقاء بوعشرين يطلقون عريضة دولية لمنع المحكمة من عرض الأشرطة الجنسية والمطالبة بإطلاق سراح المتهم | مجتمع

بعدما فشلوا في الحصول على تنازل الضحايا...أقارب وأصدقاء بوعشرين يطلقون عريضة دولية لمنع المحكمة من عرض الأشرطة الجنسية والمطالبة بإطلاق سراح المتهم

سكوب...أصغر كوبل فالمغرب صهيب و خديجة كيتسناو مولود جديد وهذه هي التفاصيل. | مجتمع

سكوب...أصغر كوبل فالمغرب صهيب و خديجة كيتسناو مولود جديد وهذه هي التفاصيل.

محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع النائب العام بالمملكة العربية السعودية | مجتمع

''محمد عبد النباوي'' رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع النائب العام بالمملكة العربية السعودية

فيديو يهز الفيسبوك بالمغرب.. مشات الإنسانية: شيبانية حصلوها متلبسة وهي كاتلوح رضيع في الخلاء بمكناس | مجتمع

فيديو يهز الفيسبوك بالمغرب.. مشات الإنسانية: شيبانية حصلوها متلبسة وهي كاتلوح رضيع في الخلاء بمكناس

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نداء مؤثر:انفاجر عليه خزان ديال الوقود و مبقاش كيقدر يخدم وخاصو عملية ب6 المليون | حالة خاصة
منذ 14 دقيقة

نداء مؤثر:انفاجر عليه خزان ديال الوقود و مبقاش كيقدر يخدم وخاصو عملية ب6 المليون

هام للمحسنين وأصحاب القلوب الرحيمة..خطأ طبي حول حياة طفل ينتمي لأسرة فقيرة لجحيم+(فيديو مؤلم) | حالة خاصة

هام للمحسنين وأصحاب القلوب الرحيمة..خطأ طبي حول حياة طفل ينتمي لأسرة فقيرة لجحيم+(فيديو مؤلم)

خطأ طبي يُحول حياة طفل لجحيم و الأب يناشد القلوب الرحيمة..كنسوق غير طاكسي فتطوان و مبقاش عندي باش نعالج ولدي..للمساعدة | حالة خاصة

خطأ طبي يُحول حياة طفل لجحيم و الأب يناشد القلوب الرحيمة..كنسوق غير طاكسي فتطوان و مبقاش عندي باش نعالج ولدي..للمساعدة

هشام لحلو أشهر مصمم معماري بالمغرب يُمثل افريقيا في أكبر تظاهرة بإيطاليا | مال و أعمال

هشام لحلو أشهر مصمم معماري بالمغرب يُمثل افريقيا في أكبر تظاهرة بإيطاليا

﻿

آخر المستجدات

منار ديال سامحيني لابسة الجلابة المغربية + صورة | ثقافة و فنون
منذ 7 دقائق

منار ديال سامحيني لابسة الجلابة المغربية + صورة

عاجل وبالفيديو..اعتقال مغربي كيحرض على الانضمام لجماعات إرهابية | دولي

عاجل وبالفيديو..اعتقال مغربي كيحرض على الانضمام لجماعات إرهابية

نايضة في حزب بنعبد الله .. قيادية قالت ليهم ما تنخافش من التهديدات وما تقدوش عليا | بوليتيك

نايضة في حزب بنعبد الله .. قيادية قالت ليهم ''ما تنخافش من التهديدات وما تقدوش عليا''

فيديو : بورتريه بي ان سبورت عن النجمة المغربية هند أبا تراب | بووز

فيديو : بورتريه بي ان سبورت عن النجمة المغربية هند أبا تراب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.