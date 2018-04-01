عــاجل:بعد حكم الإعدام و المؤبد..القضاء يصدم مشتري و عشيقته أرملة مرداس بهذا القرار ﻿

بعد حوالي 3 أشهر من صدور حكم الإعدام في حق المتهم ''هشام مشتري'' المستشار الجماعي السابق الذي توبع بقتل البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري عبد اللطيف مرداس رميا بالرصاص و المؤبد لأرملة البرلماني

شـــوف تيفي:

بعد حوالي 3 أشهر من صدور حكم الإعدام في حق المتهم "هشام مشتري" المستشار الجماعي السابق الذي توبع بقتل البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري عبد اللطيف مرداس رميا بالرصاص و المؤبد لأرملة البرلماني المقتول، شهدت محكمة الاستئناف بالبيضاء صباح اليوم الإثنين أول لجلسة رقمية خاصة بملف المتورطين في هذا الملف .

و قد تم تأجيل النظر في هذه القضية إلى غاية يوم الإثنين 21 ماي المقبل وذلك لحضور الدفاع وإعداده.

و قد تم عرض الجلسة عن طريق الجلسات الرقمية عن بعد دون إحضار المتهمين من السجن المحلي عين السبع إلى قاعة المحكمة.