رحلة أسرة لشلالات إيموزار شمال أكادير تتحول لكابوس مرعب وهذه هي التفاصيل ﻿

لقي طفل يبلغ من العمر 12 سنة مصرعه مساء أمس الأحد ، بعد غرقه بإحدى البرك المائية بمنطقة ''إيموزار'' السياحية.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

لقي طفل يبلغ من العمر 12 سنة مصرعه مساء أمس الأحد ، بعد غرقه بإحدى البرك المائية بمنطقة "إيموزار" السياحية.

وحسب مصدر خاص لقناة "شوف تيفي"، فالحادث يعود ليوم أمس الأحد حينما قصد الهالك شلالات إيموزار بإداوتنان رفقة أسرته لقضاء نهاية الأسبوع والاستمتاع بمناظرها الخلابة والسباحة بالبرك المائية المنتشرة بالمكان، قبل أن يلقى حتفه بعد أن غرق ببركة مائية أسفل الشلال حينما كان يسبح داخلها.

وخلف الحادث موجة من الآسى والحزن وسط أفراد عائلته الذين إنهاروا لحظة اختفاء ابنهم وسط المياه، وقاموا بمحاولة البحث عنه لإنقاذه غير أنهم لم يستطعوا إيجاده، ليتم ربط الاتصال مباشرة بالسلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي التي هرعت لعين المكان رفقة الوقاية المدنية، وقامت بانتشال جثة الطفل من أعماق البركة المائية، وجرى نقله صوب مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، بينما فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا دقيقا لمعرفة حيثيات وملابسات الواقعة.





