فضيحة في عز شعبان..إمام مسجد مارس الجنس مع عشيقتو المتزوجة وصورها بتليفونو بالفقيه بنصالح ﻿

اهتز دوار سعد التابع لجماعة بني وكيل بالفقيه بنصالح، نهاية الأسبوع المنصرم، على وقع فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، بطلها إمام مسجد، تم إيقافه رفقة عشيقته المتزوجة للاشتباه في تورطهما بالخيانة

"شوف تيفي"

اهتز دوار سعد التابع لجماعة بني وكيل بالفقيه بنصالح، نهاية الأسبوع المنصرم، على وقع فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، بطلها إمام مسجد، تم إيقافه رفقة عشيقته المتزوجة للاشتباه في تورطهما بالخيانة الزوجية.

وحسب مصادر محلية في كشفها عن تفاصيل هذه الفضيحة، فإن زوجة الإمام، عثرت على صور جنسية فاضحة لزوجها وعشيقته بهاتفه النقال ومجموعة من الرسائل النصية، لتسارع إلى التقدم بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للفقيه بنصالح.

وأشارت المصادر ذاتها أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، قرر متابعة الإمام وعشيقته المتزوجة في حالة اعتقال، وحدد بداية شهر ماي لعقد أولى جلسات المحاكمة.