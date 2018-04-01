 فضيحة في عز شعبان..إمام مسجد مارس الجنس مع عشيقتو المتزوجة وصورها بتليفونو بالفقيه بنصالح ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة توفيق بوعشرين ومحامية دفعت بعض الحاضرين إلى مغادرة القاعة | بوليتيك

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة توفيق بوعشرين ومحامية دفعت بعض الحاضرين إلى مغادرة القاعة

منار ديال سامحيني لابسة الجلابة المغربية + صورة | ثقافة و فنون

منار ديال سامحيني لابسة الجلابة المغربية + صورة

عاجل وبالفيديو..اعتقال مغربي كيحرض على الانضمام لجماعات إرهابية | دولي

عاجل وبالفيديو..اعتقال مغربي كيحرض على الانضمام لجماعات إرهابية

نايضة في حزب بنعبد الله .. قيادية قالت ليهم ما تنخافش من التهديدات وما تقدوش عليا | بوليتيك

نايضة في حزب بنعبد الله .. قيادية قالت ليهم ''ما تنخافش من التهديدات وما تقدوش عليا''

فيديو : بورتريه بي ان سبورت عن النجمة المغربية هند أبا تراب | بووز

فيديو : بورتريه بي ان سبورت عن النجمة المغربية هند أبا تراب

الملك محمد السادس يجري مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية الكونغو | بوليتيك

الملك محمد السادس يجري مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية الكونغو

بعدما فشلوا في الحصول على تنازل الضحايا...أقارب وأصدقاء بوعشرين يطلقون عريضة دولية لمنع المحكمة من عرض الأشرطة الجنسية والمطالبة بإطلاق سراح المتهم | مجتمع

بعدما فشلوا في الحصول على تنازل الضحايا...أقارب وأصدقاء بوعشرين يطلقون عريضة دولية لمنع المحكمة من

سكوب...أصغر كوبل فالمغرب صهيب و خديجة كيتسناو مولود جديد وهذه هي التفاصيل. | مجتمع

سكوب...أصغر كوبل فالمغرب صهيب و خديجة كيتسناو مولود جديد وهذه هي التفاصيل.

محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع النائب العام بالمملكة العربية السعودية | مجتمع

''محمد عبد النباوي'' رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع النائب العام بالمملكة العربية السعودية

الصحافة والعدالة

فضيحة في عز شعبان..إمام مسجد مارس الجنس مع عشيقتو المتزوجة وصورها بتليفونو بالفقيه بنصالح

بتاريــخ : 30 أبريل 2018 / 10:40 فضيحة في عز شعبان..إمام مسجد مارس الجنس مع عشيقتو المتزوجة وصورها بتليفونو بالفقيه بنصالح | حوادث و حقوق
فضيحة في عز شعبان..إمام مسجد مارس الجنس مع عشيقتو المتزوجة وصورها بتليفونو بالفقيه بنصالح
اهتز دوار سعد التابع لجماعة بني وكيل بالفقيه بنصالح، نهاية الأسبوع المنصرم، على وقع فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، بطلها إمام مسجد، تم إيقافه رفقة عشيقته المتزوجة للاشتباه في تورطهما بالخيانة

"شوف تيفي"

اهتز دوار سعد التابع لجماعة بني وكيل بالفقيه بنصالح، نهاية الأسبوع المنصرم، على وقع فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، بطلها إمام مسجد، تم إيقافه رفقة عشيقته المتزوجة للاشتباه في تورطهما بالخيانة الزوجية.

وحسب مصادر محلية في كشفها عن تفاصيل هذه الفضيحة، فإن زوجة الإمام، عثرت على صور جنسية فاضحة لزوجها وعشيقته بهاتفه النقال ومجموعة من الرسائل النصية، لتسارع إلى التقدم بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للفقيه بنصالح.

وأشارت المصادر ذاتها أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، قرر متابعة الإمام وعشيقته المتزوجة في حالة اعتقال، وحدد بداية شهر ماي لعقد أولى جلسات المحاكمة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي إمام مسجد الفقيه بنصالح شكاية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حادثة سير خطيرة بأكادير شوفو أش وقع لسائق سيارة +صور | حوادث و حقوق

حادثة سير خطيرة بأكادير شوفو أش وقع لسائق سيارة +''صور''

بالصور.. مختل عقلي يعتدي على سيدة بعمود حديدي بأورير | حوادث و حقوق

بالصور.. مختل عقلي يعتدي على سيدة بعمود حديدي بأورير

رحلة أسرة لشلالات إيموزار شمال أكادير تتحول لكابوس مرعب وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

رحلة أسرة لشلالات إيموزار شمال أكادير تتحول لكابوس مرعب وهذه هي التفاصيل

فضيحة تهز البيضاء...سكر في عز شهر شعبان وصور مراتو عريانة بعد شهر من زواجهما بالبيضاء | حوادث و حقوق

فضيحة تهز البيضاء...سكر في عز شهر شعبان وصور مراتو عريانة بعد شهر من زواجهما بالبيضاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نداء مؤثر:انفاجر عليه خزان ديال الوقود و مبقاش كيقدر يخدم وخاصو عملية ب6 المليون | حالة خاصة
منذ 16 دقيقة

نداء مؤثر:انفاجر عليه خزان ديال الوقود و مبقاش كيقدر يخدم وخاصو عملية ب6 المليون

هام للمحسنين وأصحاب القلوب الرحيمة..خطأ طبي حول حياة طفل ينتمي لأسرة فقيرة لجحيم+(فيديو مؤلم) | حالة خاصة

هام للمحسنين وأصحاب القلوب الرحيمة..خطأ طبي حول حياة طفل ينتمي لأسرة فقيرة لجحيم+(فيديو مؤلم)

خطأ طبي يُحول حياة طفل لجحيم و الأب يناشد القلوب الرحيمة..كنسوق غير طاكسي فتطوان و مبقاش عندي باش نعالج ولدي..للمساعدة | حالة خاصة

خطأ طبي يُحول حياة طفل لجحيم و الأب يناشد القلوب الرحيمة..كنسوق غير طاكسي فتطوان و مبقاش عندي باش نعالج ولدي..للمساعدة

هشام لحلو أشهر مصمم معماري بالمغرب يُمثل افريقيا في أكبر تظاهرة بإيطاليا | مال و أعمال

هشام لحلو أشهر مصمم معماري بالمغرب يُمثل افريقيا في أكبر تظاهرة بإيطاليا

﻿

آخر المستجدات

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة توفيق بوعشرين ومحامية دفعت بعض الحاضرين إلى مغادرة القاعة | بوليتيك
منذ 1 دقيقة

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة توفيق بوعشرين ومحامية دفعت بعض الحاضرين إلى مغادرة القاعة

منار ديال سامحيني لابسة الجلابة المغربية + صورة | ثقافة و فنون

منار ديال سامحيني لابسة الجلابة المغربية + صورة

عاجل وبالفيديو..اعتقال مغربي كيحرض على الانضمام لجماعات إرهابية | دولي

عاجل وبالفيديو..اعتقال مغربي كيحرض على الانضمام لجماعات إرهابية

نايضة في حزب بنعبد الله .. قيادية قالت ليهم ما تنخافش من التهديدات وما تقدوش عليا | بوليتيك

نايضة في حزب بنعبد الله .. قيادية قالت ليهم ''ما تنخافش من التهديدات وما تقدوش عليا''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.