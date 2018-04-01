جامعة لقجع تصرف منح لاعبي الرجاء الرياضي ﻿

كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور''، أن مسؤولي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ستصرف جزء من مستحقات المالية العالقة للاعبي فريق الرجاء الرياضي، المتعلقة بمنح التوقيع، التي يدينون بها منذ موسمين.

"شوف سبور"

كشفت مصادر مطلعة لـ"شوف سبور"، أن مسؤولي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ستصرف جزء من مستحقات المالية العالقة للاعبي فريق الرجاء الرياضي، المتعلقة بمنح التوقيع، التي يدينون بها منذ موسمين.

وأضافت نفس المصادر، أن جامعة لقجع توصلت بلائحة اللاعبين وحساباتهم البنكية ، من طرف رئيس اللجنة المؤقتة محمد أوزال من أجل ضخ مستحقات اللاعبين المالية، خلال الأيام المقبلة.

ويذكر أن محمد أوزال، كان قد انتخب رئيسا للجنة المؤقتة لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، من قبل منخرطي الفريق الأخضر، خلال الجمع العام الاستثنائي الأخير ، الذي عقد في أحد فنادق مدينة الدار البيضاء.