هــام للمغاربة... المغرب بدون أطباء في هذا التاريخ ﻿

أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بيان لها عن دخولها في إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء 23 ماي و25 ماي المقبل، وتنظيم وقفة وطنية مع اعتصام يوم 13 ماي أمام مقر وزارة الصحة بالرباط.

"شوف تيفي"

أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بيان لها عن دخولها في إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء 23 ماي و25 ماي المقبل، وتنظيم وقفة وطنية مع اعتصام يوم 13 ماي أمام مقر وزارة الصحة بالرباط.

وأكدت النقابة المذكورة في بيانها أن المنتمين لها سيمتنعون عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية المؤدى عنها بما فيها شواهد رخص السياقة باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوع الغضب الذي سيمتد من 7 إلى 13 ماي المقبل، بالإضافة إلى مقاطعة القوافل الطبية العشوائية أو ذات الشبهة السياسوية، ودعوة الأطباء الذين تعرضوا للاقتطاع من الأجور إلى ربط الاتصال الفوري بالمكاتب المحلية و الجهوية للنقابة المستقلة لرفع دعاوى قضائية بالمحكمة الإدارية ضد الاقتطاعات، والاستمرار في إضراب الأختام الطبية و حمل الشارة 509 و فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية داخل المؤسسات الصحية، ومراسلة الحكومة المغربية وتحميلها مسؤولية أي تصعيد مستقبلي مع الإعداد قانونيا و تنظيميا للخطوات التصعيدية النوعية و الغير مسبوقة بما فيها الإضراب بالمصالح الحيوية في أفق تعميمه على كل المستشفيات بجهات المملكة دون استثناء و ملئ الاستمارات الخاصة بالهجرة الجماعية.

وأوضحت النقابة بأن هذه الخطوات ستأتي تزامنا مع دخول المسيرة النضالية التاريخية لأطباء القطاع العام تحت لواء نقابتهم العتيدة النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام لشهرها التاسع بشراكة مع التنسيقية الوطنية لطلبة الطب في المغرب و على مشارف تخليد ذكرى 25 ماي 2011 و التي ستظل محفورة بحروف من ذهب في التاريخ الطبي كرمز للنضال وشاهدة على الحقوق المهضومة،وبعيد جولة الحوار الأخيرة بين وزارة الصحة و النقابة المستقلة التي تمحورت حول سبل إيجاد حلول عاجلة للملف المطلبي المشروع

و في الوقت الذي كان الجسم الطبي ينتظر من الوزارة الوصية و من خلالها الحكومة المغربية التعاطي بشكل إيجابي و عملي و مسؤول مع نقاط الملف المطلبي وعلى رأسها تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته و البحث عن حلول جذرية للوضعية الكارثية للمؤسسات الصحية من قبيل ندرة الموارد البشرية و ضعف المعدات الطبية والبيوطبية و غياب الحد الأدنى من الشروط الطبية لعلاج المواطن المغربي و ضعف الميزانية المخصصة للصحة.