برشلونة يقع في خطأً فادح خلال الاحتفالات بلقب الدوري الإسباني ﻿

وقعت إدارة برشلونة الإسباني ، في خطأً فادح خلال احتفالات الفريق الكتالوني بالتتويج بلقب الدوري الإسباني مساء أمس الأحد، بعدما نسيت وضع أسماء اللاعبين الذين رحلوا عن صفوف النادي خلال سوق

"شوف سبور"

وقعت إدارة برشلونة الإسباني ، في خطأً فادح خلال احتفالات الفريق الكتالوني بالتتويج بلقب الدوري الإسباني مساء أمس الأحد، بعدما نسيت وضع أسماء اللاعبين الذين رحلوا عن صفوف النادي خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية، وهم “خافيير ماسكيرانو، وأردا توران، وجيرارد دولوفيو”، بينما تواجد أسم البرازيلي رافينيا الذي رحل هو الآخر عن البلوغرانا الميركاتو الشتوي الماضي على سبيل الإعارة لصفوف إنتر ميلان الإيطالي، وأيضًا ييري مينا المنضم حديثًا لصفوف برشلونة، مما أثار استياء وغضب دولوفيو.

وكان لاعبو برشلونة قد قاموا بارتداء قميص مكتوب عليه أسماء جميع لاعبي البلوغرانا، والمدرب إرنستو فالفيردي، أثناء الاحتفال بالتتويج بلقب الدوري، عقب تحقيقه الفوز على ديبورتيفو لاكورونا على أرضية ملعب الأخير “الريازور” بأربعة أهداف لهدفين، ضمن الجولة الـ35 من عمر الليغا.

و نشر اللاعب جيرارد دولوفيو الذي يلعب حاليًا لفريق واتفورد الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية هذا الموسم تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها "برشلونة بطل الدوري، تهانينا، وأنا أيضًا لم يتواجد أسمي".

ويذكر أن جيرارد دولوفيو قد شارك مع برشلونة هذا الموسم قبل رحيله يناير الماضي في 10 لقاءات بالدوري، وسجل من خلالهم هدف وحيد، وصنع اثنين.