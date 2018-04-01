أمطار خفيفة وحرارة تصل إلى 32 درجة بهذه المناطق اليوم الاثنين ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الاثنين، مرور سحب كثيفة فوق كل من مناطق طنجة والريف والغرب وشمال المنطقة الشرقية وذلك خلال الصباح مع احتمال أن تكون مصحوبة بأمطار ضعيفة ومتفرقة.

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الاثنين، مرور سحب كثيفة فوق كل من مناطق طنجة والريف والغرب وشمال المنطقة الشرقية وذلك خلال الصباح مع احتمال أن تكون مصحوبة بأمطار ضعيفة ومتفرقة.

كما سيلاحظ، خلال الظهيرة، تمركز سحب غير مستقرة فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ، مع نزول قطرات متفرقة، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة خلال الليلة الموالية، مع نزول أمطار ضعيفة فوق السواحل الشمالية والمنطقة الشرقية والسواحل الوسطى والأطلس الكبير . وستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي مناطق المملكة.

وستهب الرياح شمالية معتدلة إلى قوية نوعا ما بالجنوب، ومعتدلة بالمنطقة الشرقية وضعيفة بالشمال، فيما ستكون متقلبة الاتجاه بباقي الجهات.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و06 درجات بالمرتفعات، وما بين 05 و10 درجة المنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط والسهول الداخلية، وما بين 09 و13 درجة بشمال ووسط البلاد ومنطقة سوس، وما بين 13 و20 درجة بالجنوب والجنوب الشرقي.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 09 و17 درجة بالمرتفعات، وما بين 18 و24 درجة بالشمال والوسط والمنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية وسوس، وما بين 24 و32 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين آسفي وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.



