صور دراج مغربي كيبوسوه بنات زوينات تشعل الفيسبوك ﻿

نشرت مجموعة من الصفحات الرياضية المغربية، يومه الأحد، مجموعة من الصور، التي تظهر لحظة تتويج دراج مغربي، بإحدى السباقات التي تم تنظيمها بإيطاليا.

''شوف تيفي''

نشرت مجموعة من الصفحات الرياضية المغربية، يومه الأحد، مجموعة من الصور، التي تظهر لحظة تتويج دراج مغربي، بإحدى السباقات التي تم تنظيمها بإيطاليا.

وأوضحت هذه الصفحات أن الأمر يتعلق بالدراج المغربي أحمد أمين ڭلدون المحترف في صفوف فريق Delio Gallina الإيطالي، الذي تمكن من الفوز بالمرحلة الثانية من طواف Carpathian Couriers Race البولندي المصنف.

وأكد المصدر ذاته أن الدراج المغربي، تصدر بعد هذا الفوز الترتيب الخاص بالنقاط.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الصور، حيث عبر الجميع عن إعجابهم الكبير بها، بينما ر كز آخرون على لحظة تتويج المغربي وقيام فتاتين جميلتين بتقبيله.