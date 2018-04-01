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منح جائزة البحر الأبيض المتوسط للبيئة والتنمية المشتركة هذا العام لرئيس الوكالة المغربية للطاقة الشمسية ''مصطفى باكوري ''

بتاريــخ : 30 أبريل 2018 / 01:46 منح جائزة البحر الأبيض المتوسط للبيئة والتنمية المشتركة هذا العام لرئيس الوكالة المغربية للطاقة الشمسية مصطفى باكوري | اقتصاد
منح جائزة البحر الأبيض المتوسط للبيئة والتنمية المشتركة هذا العام لرئيس الوكالة المغربية للطاقة الشمسية ''مصطفى باكوري ''
تم منح جائزة البحر الأبيض المتوسط للبيئة والتنمية المشتركة لهذا العام إلى رئيس الوكالة المغربية للطاقة الشمسية (مازن) مصطفى باكوري، وسيتم تسليمه هذه الجائزة في ثالث ماي المقبل بمقر مؤسسة البحر

''شـوف تيفي''

تم منح جائزة البحر الأبيض المتوسط للبيئة والتنمية المشتركة لهذا العام إلى رئيس الوكالة المغربية للطاقة الشمسية (مازن) مصطفى باكوري، وسيتم تسليمه هذه الجائزة في ثالث ماي المقبل بمقر مؤسسة البحر الأبيض المتوسط في نابولي بإيطاليا.

وأشارت مؤسسة البحر الأبيض المتوسط، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الأحد، إلى أنه تم منح هذه الجائزة من طرف أعضاء لجنة التحكيم لباكوري اعترافا بعمله الرامي إلى تثمين الموارد المتجددة وتحويل الطاقة الطبيعية إلى طاقة إنمائية، وإضفاء الطابع المؤسسي على أنظمة بيئية ذات مردودية، موضحة أن استراتيجية التنمية المحلية التي تنفذها الوكالة، التي يرأسها باكوري، تشارك من بين أخرى في مجال التنمية المستدامة للمناطق التي تستقبل المشاريع.

وأضاف البلاغ أنه مع نشر مخطط نور أصبحت وكالة (مازن) ''مرجعا على المستوى الإقليمي والدولي للطاقة المتجددة''، وأكد البلاغ على أهمية الاقتداء بالمغرب الذي ''يساهم، تحت رعاية الملك محمد السادس، في مجال التنمية النظيفة عالميا، من خلال الاهتمام المستمر بحماية البيئة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وهو ما يميز عمل الوكالة المغربية للطاقة الشمسية''.

هــــذا وسيتم منح هذه الجائزة لرئيس الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، يوم ثالث ماي المقبل بنابولي، بحضور عدد من الوزراء ورجال الدولة والدبلوماسيين والمفكرين من ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
وجدير بالذكر أن الملك محمد السادس عين مصطفى باكوري رئيسا للوكالة المغربية للطاقة الشمسية في شهر دجنبر 2009.

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