 ''عبد النبي بعوي'' رئيس جهة الشرق يستقبل وفدا من رجال الأعمال الروس للاستثمار في وجدة ﻿
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''عبد النبي بعوي'' رئيس جهة الشرق يستقبل وفدا من رجال الأعمال الروس للاستثمار في وجدة

بتاريــخ : 30 أبريل 2018 / 01:08 عبد النبي بعوي رئيس جهة الشرق يستقبل وفدا من رجال الأعمال الروس للاستثمار في وجدة | بوليتيك
''عبد النبي بعوي'' رئيس جهة الشرق يستقبل وفدا من رجال الأعمال الروس للاستثمار في وجدة
استقبل عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، بمقر المجلس بوجدة، وبحضور علي الكورجي الكاتب العام بولاية جهة الشرق، و خالد سبيع النائب الأول لرئيس الجهة، ومحمد صبري مدير المركز الجهوي للاستثمار،

''شوف تيفي ''

استقبل عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، بمقر المجلس بوجدة، وبحضور علي الكورجي الكاتب العام بولاية جهة الشرق، و خالد سبيع النائب الأول لرئيس الجهة، ومحمد صبري مدير المركز الجهوي للاستثمار، وفدا من رجال الأعمال الروس الراغبين في إقامة مشاريع صناعية بوجدة.

وقدم الوفد الروسي لرئيس الجهة طبيعة الأنشطة التي يرغبون الاستثمار فيها والتي تتمحور أساسا في قطاع الكهرباء من مولدات وتصنيع أسلاك كهربائية وتحلية مياه البحر، مشيرين إلى أن هذه المشاريع قد تصل 400 مليون دولار، وعلى مساحة تقدر 20 هكتار.
وعبر عبد النبي بعوي للوفد الروسي عن استعداد مجلس جهة الشرق لدعم هذه الاستثمارات.

ويحرص مجلس جهة الشرق بشكل كبير على تشجيع الاستثمار، وأعد لهذه الغاية دفتر تحملات خاصا بتشجيع الاستثمار والذي يتضمن مجموعة من التحفيزات؛ من قبيل تقديم الدعم المالي، ومرافقة حاملي المشاريع الاستثمارية وغيرها من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى إحداث وتوسيع الأنشطة الاقتصادية، وكذا تمتيع المستثمرين بجملة من الامتيازات تتمثل في دعم اقتناء العقار، إضافة إلى تقديم منح التشغيل، كل ذلك مقرون بضرورة توفر شروط واحترام ضوابط إجرائية سطرت في هذا الباب للاستفادة من دعم مجلس جهة الشرق.

وقد خصص مجلس جهة الشرق 55 مليون درهم لتشجيع الاستثمار وخلق مناصب الشغل بالجهة، وفق دفتر تحملات يؤطر هذا المجال؛ وتخصيص منحة تتراوح ما بين 2.000 و4.000 درهم عن إحداث كل منصب شغل على ألا يقل المبلغ الإجمالي للاستثمار عن مليون درهم، وعدد المناصب المحدثة عن 20 منصب شغل.

‫شوف تيفي

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