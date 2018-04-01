تعيين الأميرة للا حسناء سفيرة للنوايا الحسنة للجنة المناخ لحوض الكونغو ﻿

قرر قادة الدول ورؤساء الحكومات المشاركون في القمة الأولى للجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، اليوم الأحد ببرازافيل، تعيين الأميرة الجليلة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية

''شوف تيفي''

قرر قادة الدول ورؤساء الحكومات المشاركون في القمة الأولى للجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، اليوم الأحد ببرازافيل، تعيين الأميرة الجليلة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، سفيرة للنوايا الحسنة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو .

وأوضح قادة الدول ورؤساء الحكومات، في البيان الختامي الذي توج أشغال قمة برازافيل، أنه تم تعيين الأميرة الجليلة للا حسناء، سفيرة للنوايا الحسنة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، بهدف العمل من أجل تعبئة الموارد المالية.

كما أشار البيان إلى أنه تم بنفس المناسبة إقرار تعيين جان إيف أوليفيي رئيس مؤسسة برازافيل للسلام والمحافظة، و ماريا دو فاتيما مونتيرو جارديم ولوكوا كنزة فنان موسيقي سفراء للنوايا الحسنة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو من أجل تحقيق المهمة ذاتها.