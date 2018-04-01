بالفيديو.. الإفواري سايير يعترف باعتدائه على رئيس محبي أطلس خنيفرة ويطلب المسامحة ﻿

اعتذر سايير سيني اللاعب الإفواري الممارس رفقة فريق شباب أطلس خنيفرة لعدنان الصالحي رئيس جمعية محبي الفريق بعد الاعتداء عليه بالضرب مباشرة بعد نهاية مباراة مؤجل الجولة 22 من منافسات البطولة أمام

شوف سبور

اعتذر سايير سيني اللاعب الإفواري الممارس رفقة فريق شباب أطلس خنيفرة لعدنان الصالحي رئيس جمعية محبي الفريق بعد الاعتداء عليه بالضرب مباشرة بعد نهاية مباراة مؤجل الجولة 22 من منافسات البطولة أمام الرجاء.

وعبر سيني عن حزنه من سلوكه تجاه واحد من أبرز المشجعين الغيورين على النادي مؤكدا أنه غير متعود على القيام بمثل هذه الأمور مع الجماهير.

وتابع قائلا في شريط فيديو نشرته الصفحة الرسمية للنادي خلال زيارته لعدنان:" كان ضغط كبير وكل اللاعبين يمرون من أزمة بسبب النتائج ولم يتبق سوى أربع مباريات آنذاك ... اعتذر لكل محبي ومكونات الفريق".