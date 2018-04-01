 بالفيديو.. الإفواري سايير يعترف باعتدائه على رئيس محبي أطلس خنيفرة ويطلب المسامحة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة توفيق بوعشرين ومحامية دفعت بعض الحاضرين إلى مغادرة القاعة | بوليتيك

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة توفيق بوعشرين ومحامية دفعت بعض الحاضرين إلى مغادرة القاعة

منار ديال سامحيني لابسة الجلابة المغربية + صورة | ثقافة و فنون

منار ديال سامحيني لابسة الجلابة المغربية + صورة

عاجل وبالفيديو..اعتقال مغربي كيحرض على الانضمام لجماعات إرهابية | دولي

عاجل وبالفيديو..اعتقال مغربي كيحرض على الانضمام لجماعات إرهابية

نايضة في حزب بنعبد الله .. قيادية قالت ليهم ما تنخافش من التهديدات وما تقدوش عليا | بوليتيك

نايضة في حزب بنعبد الله .. قيادية قالت ليهم ''ما تنخافش من التهديدات وما تقدوش عليا''

فيديو : بورتريه بي ان سبورت عن النجمة المغربية هند أبا تراب | بووز

فيديو : بورتريه بي ان سبورت عن النجمة المغربية هند أبا تراب

الملك محمد السادس يجري مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية الكونغو | بوليتيك

الملك محمد السادس يجري مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية الكونغو

بعدما فشلوا في الحصول على تنازل الضحايا...أقارب وأصدقاء بوعشرين يطلقون عريضة دولية لمنع المحكمة من عرض الأشرطة الجنسية والمطالبة بإطلاق سراح المتهم | مجتمع

بعدما فشلوا في الحصول على تنازل الضحايا...أقارب وأصدقاء بوعشرين يطلقون عريضة دولية لمنع المحكمة من

سكوب...أصغر كوبل فالمغرب صهيب و خديجة كيتسناو مولود جديد وهذه هي التفاصيل. | مجتمع

سكوب...أصغر كوبل فالمغرب صهيب و خديجة كيتسناو مولود جديد وهذه هي التفاصيل.

محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع النائب العام بالمملكة العربية السعودية | مجتمع

''محمد عبد النباوي'' رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع النائب العام بالمملكة العربية السعودية

الصحافة والعدالة

بالفيديو.. الإفواري سايير يعترف باعتدائه على رئيس محبي أطلس خنيفرة ويطلب المسامحة

بتاريــخ : 29 أبريل 2018 / 23:38 بالفيديو.. الإفواري سايير يعترف باعتدائه على رئيس محبي أطلس خنيفرة ويطلب المسامحة | سبور
بالفيديو.. الإفواري سايير يعترف باعتدائه على رئيس محبي أطلس خنيفرة ويطلب المسامحة
اعتذر سايير سيني اللاعب الإفواري الممارس رفقة فريق شباب أطلس خنيفرة لعدنان الصالحي رئيس جمعية محبي الفريق بعد الاعتداء عليه بالضرب مباشرة بعد نهاية مباراة مؤجل الجولة 22 من منافسات البطولة أمام

شوف سبور

اعتذر سايير سيني اللاعب الإفواري الممارس رفقة فريق شباب أطلس خنيفرة لعدنان الصالحي رئيس جمعية محبي الفريق بعد الاعتداء عليه بالضرب مباشرة بعد نهاية مباراة مؤجل الجولة 22 من منافسات البطولة أمام الرجاء.

وعبر سيني عن حزنه من سلوكه تجاه واحد من أبرز المشجعين الغيورين على النادي مؤكدا أنه غير متعود على القيام بمثل هذه الأمور مع الجماهير.

وتابع قائلا في شريط فيديو نشرته الصفحة الرسمية للنادي خلال زيارته لعدنان:" كان ضغط كبير وكل اللاعبين يمرون من أزمة بسبب النتائج ولم يتبق سوى أربع مباريات آنذاك ... اعتذر لكل محبي ومكونات الفريق".

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب شباب أطلس خنيفرة عدنان الصالحي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هذا هو موعد إجراء مباراة الرجاء وسريع واد زم | سبور

هذا هو موعد إجراء مباراة الرجاء وسريع واد زم

لجنة البرمجة تؤجل مباراة الرجاء و شباب الريف الحسيمي | سبور

لجنة البرمجة تؤجل مباراة الرجاء و شباب الريف الحسيمي

هذا هو الراتب الشهري الجديد لغاريدو الموسم المقبل | سبور

هذا هو الراتب الشهري الجديد لغاريدو الموسم المقبل

صن داونز بطل الدوري الجنوب إفريقي قبل مواجهة الوداد | سبور

صن داونز بطل الدوري الجنوب إفريقي قبل مواجهة الوداد

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نداء مؤثر:انفاجر عليه خزان ديال الوقود و مبقاش كيقدر يخدم وخاصو عملية ب6 المليون | حالة خاصة
منذ 17 دقيقة

نداء مؤثر:انفاجر عليه خزان ديال الوقود و مبقاش كيقدر يخدم وخاصو عملية ب6 المليون

هام للمحسنين وأصحاب القلوب الرحيمة..خطأ طبي حول حياة طفل ينتمي لأسرة فقيرة لجحيم+(فيديو مؤلم) | حالة خاصة

هام للمحسنين وأصحاب القلوب الرحيمة..خطأ طبي حول حياة طفل ينتمي لأسرة فقيرة لجحيم+(فيديو مؤلم)

خطأ طبي يُحول حياة طفل لجحيم و الأب يناشد القلوب الرحيمة..كنسوق غير طاكسي فتطوان و مبقاش عندي باش نعالج ولدي..للمساعدة | حالة خاصة

خطأ طبي يُحول حياة طفل لجحيم و الأب يناشد القلوب الرحيمة..كنسوق غير طاكسي فتطوان و مبقاش عندي باش نعالج ولدي..للمساعدة

هشام لحلو أشهر مصمم معماري بالمغرب يُمثل افريقيا في أكبر تظاهرة بإيطاليا | مال و أعمال

هشام لحلو أشهر مصمم معماري بالمغرب يُمثل افريقيا في أكبر تظاهرة بإيطاليا

﻿

آخر المستجدات

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة توفيق بوعشرين ومحامية دفعت بعض الحاضرين إلى مغادرة القاعة | بوليتيك
منذ 1 دقيقة

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة توفيق بوعشرين ومحامية دفعت بعض الحاضرين إلى مغادرة القاعة

منار ديال سامحيني لابسة الجلابة المغربية + صورة | ثقافة و فنون

منار ديال سامحيني لابسة الجلابة المغربية + صورة

عاجل وبالفيديو..اعتقال مغربي كيحرض على الانضمام لجماعات إرهابية | دولي

عاجل وبالفيديو..اعتقال مغربي كيحرض على الانضمام لجماعات إرهابية

نايضة في حزب بنعبد الله .. قيادية قالت ليهم ما تنخافش من التهديدات وما تقدوش عليا | بوليتيك

نايضة في حزب بنعبد الله .. قيادية قالت ليهم ''ما تنخافش من التهديدات وما تقدوش عليا''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.