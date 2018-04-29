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الصحافة والعدالة

مثير وبالصور.. نايضة بين مسلم وحاتم عمور بسبب مقاطعة المنتجات الاستهلاكية

بتاريــخ : 29 أبريل 2018 / 23:15 مثير وبالصور.. نايضة بين مسلم وحاتم عمور بسبب مقاطعة المنتجات الاستهلاكية | ثقافة و فنون
مثير وبالصور.. نايضة بين مسلم وحاتم عمور بسبب مقاطعة المنتجات الاستهلاكية
دخل الفنان مسلم وحاتم عمور في حرب كلامية، مساء يومه الأحد، خلال تفاعلهما عبر موقع التواصل الاجتماعي ''إنستغرام''، بعد أن كشف فنان الراب عن رأيه بخصوص إعلان بعض الفنانين مشاركتهم في مقاطعة منتوجات

"شوف تيفي"

دخل الفنان مسلم وحاتم عمور في حرب كلامية، مساء يومه الأحد، خلال تفاعلهما عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، بعد أن كشف فنان الراب عن رأيه بخصوص إعلان بعض الفنانين مشاركتهم في مقاطعة منتوجات استهلاكية.

ونشر "مسلم" تدوينة كتبها على ما يبدو أحد معجبيه رد فيها على من هاجموه لأنه لم يشارك في حملة المقاطعة، أكد فيها أن الفنان الطنجاوي فنان واقع وليس فنان مواقع كبعض الفنانين "المنافقين" وأغانيه دليل على ما يكنه تجاه المغاربة.
وفور وضع مسلم لهذه التدوينة، تدخل الفنان حاتم عمور وعلق عليها، حيث عبر عن غضبه الشديد، واعتبر ما نشره "مسلم" تجاوزا وإهانة لجميع الفنانين الذين أعلنوا مشاركتهم في حملة "مقاطعون".

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مسلم التدوينة حاتم عمور الإنستغرام

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