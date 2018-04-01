 توقيف عنصرين خطيرين ضمن شبكة لتنظيم رحلات الهجرة السرية بطانطان ﻿
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الصحافة والعدالة

توقيف عنصرين خطيرين ضمن شبكة لتنظيم رحلات الهجرة السرية بطانطان

بتاريــخ : 29 أبريل 2018 / 23:05 توقيف عنصرين خطيرين ضمن شبكة لتنظيم رحلات الهجرة السرية بطانطان | مجتمع
توقيف عنصرين خطيرين ضمن شبكة لتنظيم رحلات الهجرة السرية بطانطان
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن مدينة طانطان أوقفت يوم أمس السبت شخصين يعملان في تنظيم رحلات تهجير البشر من سواحل المدن الجنوبية للمملكة صوب جزر الكناري وأوربا .

شوف تيفي:طانطان

علمت "شوف تيفي" من مصادر خاصة، أن عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن مدينة طانطان أوقفت يوم أمس السبت شخصين يعملان في تنظيم رحلات تهجير البشر من سواحل المدن الجنوبية للمملكة صوب جزر الكناري وأوربا .

وكشفت مصادر "شوف تيفي"، أن توقيف العنصرين الخطيرين جاء بعد توصل مصالح الأمن بمعلومات تفيد بتردد عدد من الشبان والأشخاص على منزل بحي "الشيخ محمد الغظف" بمدينة طانطان، تحوم الشكوك حول تحركاتهما وأفعالهما.

وبناء على هذه الإخبارية أمرت النيابة العامة بإخضاع المنزل المذكور للمراقبة القضائية لعدة أيام متتالية، قبل أن تعطي تعليماتها بمداهمة البيت واعتقال المشتبه بهما.

وأضافت ذات المصادر، أن هذه العملية أسفرت عن حجز مجموعة من المعدات من زورق مطاطي وبوصلة وجهاز ترصد "جي بي إس" فضلا عن هواتف نقالة يستعملها المشتبه بهما في تواصلهما مع زبنائهما إضافة لبراميل معبأة بكميات هامة من البنزين ومحركين.

هذا وتم الاحتفاظ بالموقوفين رهن الحراسة النظرية لتعميق البحث معهما من أجل معرفة باقي شركائهما في هذه العملية لتقديمهم للعدالة.

 

 

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شوف تيفي المغرب طانطان شبكة عنصرين تهجير البشر توقيف

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