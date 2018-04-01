برشلونة يتوج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ25 في تاريخه بعد ديبورتيفو لاكورنيا ﻿

توج برشلونة بلقب الدوري الإسباني بشكل رسمي ، بعد انتصاره على ديبورتيفو لاكورونيا ، بأربعة أهداف مقابل هدفين ، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الريازور ، برسم الجولة 35 من مسابقة الليغا الإسبانية .

شوف سبور

توج برشلونة بلقب الدوري الإسباني بشكل رسمي ، بعد انتصاره على ديبورتيفو لاكورونيا ، بأربعة أهداف مقابل هدفين ، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الريازور ، برسم الجولة 35 من مسابقة الليغا الإسبانية .

و افتتح برشلونة التسجيل عبر فيليب كوتينيو ، بعد انطلاقة رائعة من ليونيل ميسي على حدود المنطقة الجزاء، وفي الدقيقة 38 ، أضاف ليونيل ميسي الهدف الثاني لصالح نادي برشلونة بعد انطلاقة مميزة من عثمان ديمبيلي على حدود منطقة الجزاء قبل أن يمرر الكرة إلى لويس سواريز الذي أرسلها عرضية رائعة لداخل المنطقة تلقاها البرغوث الأرجنتيني بتسديدة يسارية رائعة من لمسة واحدة .



وبعدها بدقيقتين فقط ، قلص لوكاس بيريز النتيجة لصالح ديبورتيفو لاكورونيا بعد مرتدة سريعة وتمريرة سريعة على الجهة اليسرى إلى بورخا فالي الذي مرر كرة أرضية رائعة فى اتجاه المهاجم الإيطالي الذي سددها على يمين الحارس تير شتيجين ، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين مقابل هدف .



وفي الدقيقة 65 من الشوط الثاني سجل ديبورتيفو لاكورونيا هدف التعادل ، وفي الدقيقة 81 ، أضاف برشلونة الهدف الثالث، وبعدها بثلاث دقائق ، سجل الفريق الكتالوني الهدف الرابع بعد تمريرة رائعة من لويس سواريز لداخل المنطقة في اتجاه ليونيل ميسي المنطلق من الخلف ليسددها تسديدة أرضية على يمين الحارس روبن مارتينيز ، لينتهي اللقاء بفوز برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدفين . وبذلك يكون برشلونة قد توج باللقب بشكل رسمي ، بينما ودع ديبورتيفو لاكورونيا دوري الدرجة الأولى الإسباني ، ليهبط إلى الدرجة الثانية ، وسط دموع الحسرة من جماهير مدرجات الريازور .