 برشلونة يتوج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ25 في تاريخه بعد ديبورتيفو لاكورنيا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة توفيق بوعشرين ومحامية دفعت بعض الحاضرين إلى مغادرة القاعة | بوليتيك

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة توفيق بوعشرين ومحامية دفعت بعض الحاضرين إلى مغادرة القاعة

منار ديال سامحيني لابسة الجلابة المغربية + صورة | ثقافة و فنون

منار ديال سامحيني لابسة الجلابة المغربية + صورة

عاجل وبالفيديو..اعتقال مغربي كيحرض على الانضمام لجماعات إرهابية | دولي

عاجل وبالفيديو..اعتقال مغربي كيحرض على الانضمام لجماعات إرهابية

نايضة في حزب بنعبد الله .. قيادية قالت ليهم ما تنخافش من التهديدات وما تقدوش عليا | بوليتيك

نايضة في حزب بنعبد الله .. قيادية قالت ليهم ''ما تنخافش من التهديدات وما تقدوش عليا''

فيديو : بورتريه بي ان سبورت عن النجمة المغربية هند أبا تراب | بووز

فيديو : بورتريه بي ان سبورت عن النجمة المغربية هند أبا تراب

الملك محمد السادس يجري مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية الكونغو | بوليتيك

الملك محمد السادس يجري مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية الكونغو

بعدما فشلوا في الحصول على تنازل الضحايا...أقارب وأصدقاء بوعشرين يطلقون عريضة دولية لمنع المحكمة من عرض الأشرطة الجنسية والمطالبة بإطلاق سراح المتهم | مجتمع

بعدما فشلوا في الحصول على تنازل الضحايا...أقارب وأصدقاء بوعشرين يطلقون عريضة دولية لمنع المحكمة من

سكوب...أصغر كوبل فالمغرب صهيب و خديجة كيتسناو مولود جديد وهذه هي التفاصيل. | مجتمع

سكوب...أصغر كوبل فالمغرب صهيب و خديجة كيتسناو مولود جديد وهذه هي التفاصيل.

محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع النائب العام بالمملكة العربية السعودية | مجتمع

''محمد عبد النباوي'' رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع النائب العام بالمملكة العربية السعودية

الصحافة والعدالة

برشلونة يتوج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ25 في تاريخه بعد ديبورتيفو لاكورنيا

بتاريــخ : 29 أبريل 2018 / 22:11 برشلونة يتوج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ25 في تاريخه بعد ديبورتيفو لاكورنيا | سبور
برشلونة يتوج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ25 في تاريخه بعد ديبورتيفو لاكورنيا
توج برشلونة بلقب الدوري الإسباني بشكل رسمي ، بعد انتصاره على ديبورتيفو لاكورونيا ، بأربعة أهداف مقابل هدفين ، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الريازور ، برسم الجولة 35 من مسابقة الليغا الإسبانية .

شوف سبور

توج برشلونة بلقب الدوري الإسباني بشكل رسمي ، بعد انتصاره على ديبورتيفو لاكورونيا ، بأربعة أهداف مقابل هدفين ، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الريازور ، برسم الجولة 35 من مسابقة الليغا الإسبانية .

و افتتح برشلونة التسجيل عبر فيليب كوتينيو ، بعد انطلاقة رائعة من ليونيل ميسي على حدود المنطقة الجزاء، وفي الدقيقة 38 ، أضاف ليونيل ميسي الهدف الثاني لصالح نادي برشلونة بعد انطلاقة مميزة من عثمان ديمبيلي على حدود منطقة الجزاء قبل أن يمرر الكرة إلى لويس سواريز الذي أرسلها عرضية رائعة لداخل المنطقة تلقاها البرغوث الأرجنتيني بتسديدة يسارية رائعة من لمسة واحدة .


وبعدها بدقيقتين فقط ، قلص لوكاس بيريز النتيجة لصالح ديبورتيفو لاكورونيا بعد مرتدة سريعة وتمريرة سريعة على الجهة اليسرى إلى بورخا فالي الذي مرر كرة أرضية رائعة فى اتجاه المهاجم الإيطالي الذي سددها على يمين الحارس تير شتيجين ، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين مقابل هدف .

وفي الدقيقة 65 من الشوط الثاني سجل ديبورتيفو لاكورونيا هدف التعادل ، وفي الدقيقة 81 ، أضاف برشلونة الهدف الثالث، وبعدها بثلاث دقائق ، سجل الفريق الكتالوني الهدف الرابع بعد تمريرة رائعة من لويس سواريز لداخل المنطقة في اتجاه ليونيل ميسي المنطلق من الخلف ليسددها تسديدة أرضية على يمين الحارس روبن مارتينيز ، لينتهي اللقاء بفوز برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدفين . وبذلك يكون برشلونة قد توج باللقب بشكل رسمي ، بينما ودع ديبورتيفو لاكورونيا دوري الدرجة الأولى الإسباني ، ليهبط إلى الدرجة الثانية ، وسط دموع الحسرة من جماهير مدرجات الريازور .

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور الدارالبيضاء المغرب برشلونة ديبورتيفو لاكورونيا ميسي الدوري الإسباني

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هذا هو موعد إجراء مباراة الرجاء وسريع واد زم | سبور

هذا هو موعد إجراء مباراة الرجاء وسريع واد زم

لجنة البرمجة تؤجل مباراة الرجاء و شباب الريف الحسيمي | سبور

لجنة البرمجة تؤجل مباراة الرجاء و شباب الريف الحسيمي

هذا هو الراتب الشهري الجديد لغاريدو الموسم المقبل | سبور

هذا هو الراتب الشهري الجديد لغاريدو الموسم المقبل

صن داونز بطل الدوري الجنوب إفريقي قبل مواجهة الوداد | سبور

صن داونز بطل الدوري الجنوب إفريقي قبل مواجهة الوداد

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نداء مؤثر:انفاجر عليه خزان ديال الوقود و مبقاش كيقدر يخدم وخاصو عملية ب6 المليون | حالة خاصة
منذ 17 دقيقة

نداء مؤثر:انفاجر عليه خزان ديال الوقود و مبقاش كيقدر يخدم وخاصو عملية ب6 المليون

هام للمحسنين وأصحاب القلوب الرحيمة..خطأ طبي حول حياة طفل ينتمي لأسرة فقيرة لجحيم+(فيديو مؤلم) | حالة خاصة

هام للمحسنين وأصحاب القلوب الرحيمة..خطأ طبي حول حياة طفل ينتمي لأسرة فقيرة لجحيم+(فيديو مؤلم)

خطأ طبي يُحول حياة طفل لجحيم و الأب يناشد القلوب الرحيمة..كنسوق غير طاكسي فتطوان و مبقاش عندي باش نعالج ولدي..للمساعدة | حالة خاصة

خطأ طبي يُحول حياة طفل لجحيم و الأب يناشد القلوب الرحيمة..كنسوق غير طاكسي فتطوان و مبقاش عندي باش نعالج ولدي..للمساعدة

هشام لحلو أشهر مصمم معماري بالمغرب يُمثل افريقيا في أكبر تظاهرة بإيطاليا | مال و أعمال

هشام لحلو أشهر مصمم معماري بالمغرب يُمثل افريقيا في أكبر تظاهرة بإيطاليا

﻿

آخر المستجدات

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة توفيق بوعشرين ومحامية دفعت بعض الحاضرين إلى مغادرة القاعة | بوليتيك
منذ 2 دقائق

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة توفيق بوعشرين ومحامية دفعت بعض الحاضرين إلى مغادرة القاعة

منار ديال سامحيني لابسة الجلابة المغربية + صورة | ثقافة و فنون

منار ديال سامحيني لابسة الجلابة المغربية + صورة

عاجل وبالفيديو..اعتقال مغربي كيحرض على الانضمام لجماعات إرهابية | دولي

عاجل وبالفيديو..اعتقال مغربي كيحرض على الانضمام لجماعات إرهابية

نايضة في حزب بنعبد الله .. قيادية قالت ليهم ما تنخافش من التهديدات وما تقدوش عليا | بوليتيك

نايضة في حزب بنعبد الله .. قيادية قالت ليهم ''ما تنخافش من التهديدات وما تقدوش عليا''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.