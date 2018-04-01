الملك يوقع البروتوكول المؤسس للجنة المناخ لحوض الكونغو ﻿

وقع الملك محمد السادس، اليوم الأحد، البروتوكول المؤسس للجنة المناخ لحوض الكونغو، وذلك في ختام أشغال القمة الأولى لقادة دول ورؤساء حكومات لجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو.

''شوف تيفي''+''و م ع''

وقع الملك محمد السادس، اليوم الأحد، البروتوكول المؤسس للجنة المناخ لحوض الكونغو، وذلك في ختام أشغال القمة الأولى لقادة دول ورؤساء حكومات لجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو.

كما وقع البروتوكول، الرئيس الأنغولي جواو لورينسو، ورئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستان أرشانغ تواديرا، ورئيس جمهورية الكونغو دونيس ساسو نغيسو ، ورئيس جمهورية الغابون علي بانغو أونديمبا، ورئيس جمهورية غينيا الاستوائية ثيودور أوبيانغ نغيما، ورئيس جمهورية رواندا بول كاغامي، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي السيد موسى فاكي محمد.



