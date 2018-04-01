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فضيحة تهز البيضاء...سكر في عز شهر شعبان وصور مراتو عريانة بعد شهر من زواجهما بالبيضاء

بتاريــخ : 29 أبريل 2018 / 21:21 فضيحة تهز البيضاء...سكر في عز شهر شعبان وصور مراتو عريانة بعد شهر من زواجهما بالبيضاء | حوادث و حقوق
فضيحة تهز البيضاء...سكر في عز شهر شعبان وصور مراتو عريانة بعد شهر من زواجهما بالبيضاء
اهتز حي جميلة 4 بسباتة بالبيضاء، وسط الأسبوع الجاري، على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بطلها شاب في عقده الثاني، يشتبه في قيامه بالاعتداء على زوجته الشابة بالضرب وتصويرها عارية .

"شوف تيفي"

اهتز حي جميلة 4 بسباتة بالبيضاء، وسط الأسبوع الجاري، على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بطلها شاب في عقده الثاني، يشتبه في قيامه بالاعتداء على زوجته الشابة بالضرب وتصويرها عارية .

وأوضحت أسرة الضحية لـ "شوف تيفي" أن ابنتهم البالغة من العمر 20 سنة، تزوجت بالشاب البالغ من العمر 25 سنة، قبل شهر، لكنهم تفاجؤوا بإدمانه للمخدرات والكحول، موضحين أنه دخل في صراع مع زوجته الشابة وسط الأسبوع الجاري، واتهمها بأن "بكارتها" كانت "مفضوضة" قبل زواجهما.


وأكدت أسرة الضحية أن هذه الأخيرة، أبلغت والدتها بالاتهام الموجه لها من زوجها، لتقوم الأم بنقلها إلى طبيب، كشف عليها، وأكد أنها ما تزال "عذراء" بالرغم من الزواج.

وأشارت أسرة الشابة كذلك أن زوج هذه الأخيرة، انفرد بها بعد ذلك بمنزل أسرتها، وعاقر الخمر، وأقدم بالاعتداء عليها بالضرب بطريقة بشعة، قبل أن يقدم على تصويرها عارية، مؤكدين أن الزوجة حصلت على شهادة طبية تبلغ بها مدة العجز 45 يوما، من المنتظر أن يتم تقديمها يوم غد الاثنين، إلى المصالح الأمنية، إلى جانب الشكاية.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الزواج عارية الشاب الشابة الزوجة بنمسيك

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