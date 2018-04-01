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قمة برازفيل.. قادة الدول الإفريقية يشيدون بالتزام الملك محمد السادس لإنجاح مشروع الصندوق الأزرق لحوض الكونغو

بتاريــخ : 29 أبريل 2018 / 21:07 قمة برازفيل.. قادة الدول الإفريقية يشيدون بالتزام الملك محمد السادس لإنجاح مشروع الصندوق الأزرق لحوض الكونغو | بوليتيك
قمة برازفيل.. قادة الدول الإفريقية يشيدون بالتزام الملك محمد السادس لإنجاح مشروع الصندوق الأزرق لحوض الكونغو
حرص العديد من قادة الدول الإفريقية المشاركون في القمة الأولى للجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، التي افتتحت أشغالها اليوم الأحد ببرازافيل، بحضور الملك محمد السادس، على الإشادة عاليا

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

حرص العديد من قادة الدول الإفريقية المشاركون في القمة الأولى للجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، التي افتتحت أشغالها اليوم الأحد ببرازافيل، بحضور الملك محمد السادس، على الإشادة عاليا بالالتزام القوي للملك من أجل إنجاح المشروع الطموح، الصندوق الأزرق لحوض الكونغو.

وأشاد قادة الدول الإفريقية، في كلماتهم، بريادة الملك في مجال مكافحة التغيرات المناخية وانبثاق إفريقيا قادرة على مواجهة هذه الظاهرة.

وفي هذا الصدد، حرص رئيس جمهورية الكونغو رئيس لجنة المناخ لحوض الكونغو دونيس ساسو نغيسو، على التنويه الخاص والكبير بالملك محمد السادس لالتزام جلالته الملحوظ والواضح من أجل خدمة قضايا البيئة ودعم جلالته الموصول للجنة المناخ لحوض الكونغو.

ومن جهته، أعرب رئيس جمهورية رواندا الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي فخامة بول كاغامي عن اعترافه وتقديره للجهود التي يبذلها الملك محمد السادس والتزامه الشخصي في مجال مكافحة التغيرات المناخية، موضحا أن هذه الظاهرة أضحت تؤثر سلبا في عدد من البلدان الإفريقية.

ومن جانبه، أعرب الرئيس الأنغولي جواو لورينسو عن شكره وامتنانه للملك محمد السادس لمساهمته الثمينة ومواكبته للجهود الرامية إلى المحافظة على التراث المشترك الذي يتمثل في حوض الكونغو.

وفي نفس السياق، أشاد رئيس جمهورية النيجر رئيس لجنة الساحل فخامة محمدو ايسوفو بالريادة السامية للملك محمد السادس في مجال محاربة التغيرات المناخية، مؤكدا عزمه الأكيد على العمل سويا بتعاون مع لجنة المناخ لحوض الكونغو من أجل رفع التحديات التي تثقل كاهل القارة الإفريقية.

ومن جانبه، عبر رئيس جمهورية الغابون منسق لجنة قادة الدول ورؤساء الحكومات الإفريقية الخاصة بالتغيرات المناخية علي بانغو أونديمبا، عن شكره الحار للملك محمد السادس لعمله الدؤوب من أجل إفريقيا، ولاسيما إبان تنظيم المملكة لمؤتمر (كوب 22) ومبادرة جلالته خلال قمة العمل الإفريقية بإحداث ثلاثة لجان خاصة بمنطقة الساحل والدول الجزرية وحوض الكونغو.

كما نوه الرئيس بانغو بالجهود المبذولة من أجل أجرأة لجنة المناخ لحوض الكونغو، مؤكدا، في هذا الصدد، أن الأمر لا يتعلق بمساعدة القارة الإفريقية وإنما إنقاذ كوكب الأرض.

وتروم قمة قادة دول ورؤساء حكومات لجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، الأولى من نوعها، استعراض حصيلة أنشطة لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، وتمكين قادة الدول من إقرار الآليات والوسائل الضرورية الكفيلة بتسريع أجرأة اللجنة في ارتباط مع تطلعات الدول والقطاع الخاص والسكان والشركاء التقنيين والماليين.

وإلى جانب المغرب، تشارك في قمة برازافيل وفود 15 دولة (أنغولا، الكاميرون، جمهورية افريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغابون، غينيا الاستوائية، كينيا، رواندا، ساوتومي وبرانسيبي، تشاد، زامبيا، النيجر، غينيا، السنغال)، وممثلون عن الاتحاد الإفريقي.

 

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المغرب شوف تيفي برازافيل الملك محمد السادس القمة الإفريقية

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