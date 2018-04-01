 انفـــراد.. هـل سـتُعرض ''الــفيديوهات الجنسية'' لــ''توفيق بوعشرين'' أثناء محـاكمته؟..''تفاصيل الصدمة الكبرى'' ﻿
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انفـــراد.. هـل سـتُعرض ''الــفيديوهات الجنسية'' لــ''توفيق بوعشرين'' أثناء محـاكمته؟..''تفاصيل الصدمة الكبرى''

بتاريــخ : 29 أبريل 2018 / 20:56 انفـــراد.. هـل سـتُعرض الــفيديوهات الجنسية لــتوفيق بوعشرين أثناء محـاكمته؟..تفاصيل الصدمة الكبرى | مجتمع
انفـــراد.. هـل سـتُعرض ''الــفيديوهات الجنسية'' لــ''توفيق بوعشرين'' أثناء محـاكمته؟..''تفاصيل الصدمة الكبرى''
ســتشـهد محكمــة الاستئناف بالدار البيضاء خلال الأيام القليلة المقبلة أطوارا جديدة لأشغال محاكمة ''توفيق بوعشرين'' مدير ''أخبار اليوم'' المتابع على إثر تهم التحرش والاغتصاب والاتجار بالبشر، حيث

''شوف تيفي'' م.قاسيمي

ســتشـهد محكمــة الاستئناف بالدار البيضاء خلال الأيام القليلة المقبلة أطوارا جديدة لأشغال محاكمة ''توفيق بوعشرين'' مدير ''أخبار اليوم'' المتابع على إثر تهم التحرش والاغتصاب والاتجار بالبشر، حيث يترقب الرأي العام الوطني بفــارغ الصبر آخر مستجدات وتطورات الملف الذي لا زال حابلا بالمفاجآت نظرا لخصوصية الاثباتات الموجودة فيــه، والخرجات الإعلامية لبعض أطرافه .

والكل يتساءل هل ستعرض المحكمة ''الفيديوهات الجنسية'' التي تتوفر عليها خلال مناقشة الموضوع أمام أنظار الجميع ، والتي ستكون الفيصل في الملف على اعتبارها توثق حالة تلبس للمتهم وهو يمارس الجنس على مستخدماته وداخل مقر العمل كما سبق وجاء في بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء .

محمد الهيني، محامي بهيئة دفاع الطرف المدني ، أكد في تصريح لـ''شوف تيفي'' أنه من واجب المحكمة طبقا للقانون أن تعرض وسائل الاثبات ومن المحجوز المتعلق بالفيديوهات الجنسية المتصلة بالاتجار بالبشر ، وأن تعرضها على المتهم والمطالبات بالحق المدني ، حتى يتأكد المتهم أنه هو الذي يظهر في الفيديوهــات وحتى يتأكدن المطالبات بالحق المدني أنهن الموجودات فيها، وحتى تقتنع المحكمة بتبوث أركان الجريمة المجسدة إلكترونيا .

ويرى المتحدث نفسه أن الأمر لا يتعلق فقط بحقوق الدفاع وإنما أيضا بتفعيل القانون وتكوين قناعة المحكمة، وأوضح القاضي السابق أن قضاء محكمة النقض استقر على إلزامية المحكمة لعرض وسائل الإثبات على أطراف الدعوى، وعليها أيضا للاقتناع بسلامتها وتوافر النموذج القانوني فيها ، مبرزا أن محكمة النقض ألغت مجموعة من القرارات التي لم تعرض وسائل الاقتناع على أطراف الدعوى، وفي ذلك يقول قانون المسطرة الجنائية ''لايبني القاضي اقتناعه إلا على حجج عرضت أمامه ونوقشت في الجلسة''، وهذه من قواعد المحاكمة العادلة ، على حد قوله.

وأضــاف الهيني لــ''شوف تيفي'' قائلا: ''قد تمسكنا كدفاع المطالبات بالحق المدني بعرض الفيديوهات في الجلسة ليتم مناقشة مضمونها ويتم الاطلاع على فحواها وعلى أساس ذلك نعد دفاعنا وعلى ضوء ذلك تكون المحكمة قناعتها على ثبوت الجريمة من عدمها ...'' وتابع أكثر من ذلك ''نحن مستعدون في إطار توفير المحاكمة العادلة مساندة أي طلب للمتهم من عرض الفيديوهات على خبرة علمية، إذا ما تسرب إليهم أي شك حول صحتها ولكننا نحن مقتنعون في صحتها وسلامتها ونتحداهم أن يطالبوا بالخبرة عليها''.

من جهة أخرى، يرى النقيب ''محمد زيان'' محامي بهيئة دفاع ''توفيق بوعشرين'' أن عرض الفيديوهات سيكون كارثة وأنه يستبعد هــذا الأمر وسيتشبث إلى جانب باقي المحامين بعدم عرض أي فيديوهات خلال أشغال المحاكمة، وأردف قائلا: ''إذا أرادوا تشويه مشتكيات وأحنا منطلبوهاش وهناك مشتكيات لا يردن تشويه سمعتهن ولاسيما عفاف برناني وإلهام الهواري يفضلن السجن على عرض فيديوهاتهن....''

وزاد المحامي المثير للجدل ''محمد زيان'' متحدثا لـ''شوف تيفي'' مــؤكدا أنه لا يبرئ ''توفيق بوعشرين'' من ممارسة الجنس وتورط مستخدماته في ذلك مسترسلا : ''أنا لا أقول أن السيد بريء منعس مع تا شي وحدة ولكن أستبعد الاتجار بالبشر، وحدة تقول أنها 10 سنوات وهي مصاحبة معاه ولكن تفضل عدم الإفصاح عن علاقتها به لأنهــا كانت مقتنعة رضائيا ماشي معقول نجيو نعرضو ليها داكشي اللي مبغاتش ...''.

هـــذا ووجه الوكيل العام، في بلاغ له، إلى ''توفيق بوعشرين'' تهما تتعلق بالاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب، كما يتابع المتهم بجنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير و التسجيل.

وجــدير بالذكر أن هذه الأفعال يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.

 

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شوف تيفي المغرب توفيق بوعشرين فيديوهات جنسية محمد زيان محمد الهيني عفاف برناني إلهام الهواري محكمــة الاستئناف بالدار البيضاء

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