 حسنية أكادير يؤزم وضعية سريع واد زام ويكبده الخسارة بهدف لصفر '' ﻿
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حسنية أكادير يؤزم وضعية سريع واد زام ويكبده الخسارة بهدف لصفر ''

بتاريــخ : 29 أبريل 2018 / 20:42 حسنية أكادير يؤزم وضعية سريع واد زام ويكبده الخسارة بهدف لصفر | سبور
حسنية أكادير يؤزم وضعية سريع واد زام ويكبده الخسارة بهدف لصفر ''
حقق فريق حسنية أكادير فوزا ثمينا في المباراة التي جمعته بضيفه سريع واد زام وذلك بحصة هدف لصفر برسم الجولة السابعة والعشرون من البطولة الإحترافية لإتصالات المغرب.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

 

حقق فريق حسنية أكادير فوزا ثمينا في المباراة التي جمعته بضيفه سريع واد زام وذلك بحصة هدف لصفر برسم الجولة السابعة والعشرون من البطولة الإحترافية لإتصالات المغرب.

ونزل فريق الحسنية بكل ثقله الهجومي على الضيوف مند بداية المباراة، وهو الأمر الذي مكنه من افتتاح التسجيل في الدقيقة الثانية عن طريق اللاعب ''فوزي عبد الغني''، إثر مرتد هجومي خاطف ختمه ''عبد الغني'' بإسكان الكرة في شباك الحارس ''محمد بوجاد''.

وتواصل ضغط أصحاب الأرض طيلة مجريات المقابلة عن طريق الإنسلالات الجانبية لكل من ''بديع أووك'' وتوغلات ''بدر كشاني'' بحثا عن تعزيز الحصة إلا أن استماثة دفاع واد زام حالة دون بلوغ مرادهم.

ومن جانبه قام فريق واد زام باستغلال بعض هفوات لاعبي الغزالة السوسية لتنفيد هجمات مرتادة بحثا عن تعديل الكفة والعودة في المقابلة إلا أن عزيمة أصحاب الأرض وتراس دفاعه وتماسك خطوطه أجهض حلم أصدقاء ''مامادو سيديبي'' لتنتهي المباراة بفوز حسنية أكادير بهدف دون مقابل.

وبهذا الفوز إرتقى فريق حسنية أكادير للصف الثاني مؤقتا برصيد 45 نقطة،فيما تجمد رصيد سريع واد زام في حدود 28 نقطة متراجعا للصف 15، مما يجعله من بين الفرق المهددة بمغادرة قسم الأضواء.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب حسنية اكادير سريع واد زام خسارة فوز هدف تأزيم وضعية

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