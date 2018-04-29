بالصور.. مئات الشباب والشابات يجعلون أكادير تبتسم ﻿

احتشد مئات الشبان والشابات صباح يومه الأحد بكورنيش مدينة أكادير لرسم البسمة والبهجة على محيا زوار المدينة في مبادرة أطلق عليها ''أكادير تبتسم''.

شوف تيفي:أحمد الهلالي



احتشد مئات الشبان والشابات صباح يومه الأحد بكورنيش مدينة أكادير لرسم البسمة والبهجة على محيا زوار المدينة في مبادرة أطلق عليها "أكادير تبتسم".

وحسب ما أكده المنظمون لقناة "شوف تيفي"، فإن هذه البادرة جاءت للتعريف بمدينة أكادير وترويج مؤهلاتها السياحية لتسويقها خارج الجهة، علاوة على إخراج المدينة من الركود والجمود الذي تعرفه في الآونة الأخيرة.

وانخرط المشاركون في هذا الحفل، الذي وصل لدورته الخامسة في توزيع الهدايا على زوار كورنيش أكادير من أطفال وشباب وشيب تعبيرا عن كرم وجود أبناء أكادير، والتي لقيت استحسانا كبيرا لذا ساكنة المنطقة وزوار المدينة من المغاربة والأجانب.

وأوضح "محمد المومن"، المسؤول الإعلامي على هذه المبادرة، لقناة "شوف تيفي"، أن فكرة تنظيم هذه الفعالية، التي يشرف عليها عدد من الشباب الناشط عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انطلقت من صفحات الفضاء الأزرق، وباب المشاركة فيها كان مفتوحا أمام عامة الناس، وفتحت لهم فرصة خلق مبادرات وأفكار عديدة لنشر الابتسامة في وجوه ساكنة أكادير بمختلف شوارعها خاصة بالشريط الساحلي للمدينة.