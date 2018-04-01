هام للمغاربة..بعد وفاة طفلة بالرباط: أطنان من رقائق ''الشيبس'' الموجهة للأطفال كتصاوب وسط القوارض والصراصير ﻿

بعد أسابيع قليلة على وفاة طفلة بمدينة الرباط بفعل تسمم ناتج عن تناول رقائق الشيبس، حصلت يومية ''المساء'' على وثائق رسمية تكشف معطيات صادمة وخطيرة، تؤكد أن أطنانا من هذه المواد الموجهة بالأساس

''شوف تيفي''

بعد أسابيع قليلة على وفاة طفلة بمدينة الرباط بفعل تسمم ناتج عن تناول رقائق الشيبس، حصلت يومية ''المساء'' على وثائق رسمية تكشف معطيات صادمة وخطيرة، تؤكد أن أطنانا من هذه المواد الموجهة بالأساس للأطفال والمراهقين تنتج دون ترخيص داخل مرتع كبير للقوارض والحشرات، وباستعمال مواد مشكوك في صلاحيتها.

وحسب ما أوردته يومية ''المساء'' في عددها الصادر ليوم غد الإثنين، فإن الوثائق ذاتها، تؤكد وجود مصنع مهجور للطوب داخل غابة ''عين حوالة'' بمدينة سلا، تحول، دون ترخيص من المجلس الجماعي ومن مكتب سلامة المنتجات الغذائية، إلى منشأة صناعية لإنتاج كميات كبيرة من رقائق البطاطس والذرة والزريعة المحمرة، التي يتم تحضيرها بواسطة معدات صدئة وعفنة، قبل مزجها بمواد حافظة مجهولة المصدر.

وكان تقرير عاملي صادر عن لجنة تمثل تسع مصالح بسلا، ضمنها القسم الاقتصادي، وقسم شؤون القانون ومصلحة التراخيص بالجماعة، إضافة إلى ممثل ''الأونسا'' ورئيس دائرة بطانة حي السلام، وقائد المقاطعة الحضرية، قد أوصى بضرورة الإغلاق العاجل لهذه المنشأة الصناعية بعد أن تبين أن وحدة الانتاج، توجد في موقع عار بمستودع لإنتاج الطوب والآجور، وأن هذا الأخير يعج بالقوارض والحشرات.





