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بالصور.. وضع مغاربة بمركز إيواء بليبيا

بتاريــخ : 29 أبريل 2018 / 19:20 بالصور.. وضع مغاربة بمركز إيواء بليبيا | مجتمع
بالصور.. وضع مغاربة بمركز إيواء بليبيا
استلم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس الليبية، خلال الأسبوع الجاري، مجموعة من المغاربة المهاجرين بطريقة غير شرعية، من مركز إيواء تاجوراء.

"شوف تيفي"

 

استلم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس الليبية، خلال الأسبوع الجاري، مجموعة من المغاربة المهاجرين بطريقة غير شرعية، من مركز إيواء تاجوراء.

وحسب ما كشف عنه الجهاز المذكور يومه الأحد، عبر حسابه بالفيسبوك، فإن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع تاجوراء، قام بتسليم تسعة مهاجرين غير شرعيين من الجنسية المغربية الشقيقة إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة، و ذلك لوجود الوفد المغربي بفرع طرابلس طريق السكة الذي يواصل استكمال الإجراءات اللازمة لاستخراج وثائق سفر مؤقتة للمهاجرين غير الشرعيين من الجنسية المغربية.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المغاربة المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى ليبيا، عادوا قبل شهرين إلى أرض الوطن، بعد انتشار فيديو صادم، أظهر حالتهم المأساوية داخل السجون الليبية.

‫شوف تيفي

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