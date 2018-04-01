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الصحافة والعدالة

شباب أطلس خنيفرة يقلب الطاولة على الجيش الملكي ويفوز عليه بهدفين لواحد

بتاريــخ : 29 أبريل 2018 / 19:17 شباب أطلس خنيفرة يقلب الطاولة على الجيش الملكي ويفوز عليه بهدفين لواحد | سبور
شباب أطلس خنيفرة يقلب الطاولة على الجيش الملكي ويفوز عليه بهدفين لواحد
حقق فريق شباب أطلس خنيفرة لكرة القدم، فوزا مهما خارج قواعده على حساب فريق الجيش الملكي ، بهدفين لهدف واحد ، في المباراة التي جمعتهما بملعب مركب الأمير مولاي عبد الله ، برسم الدورة 27 من البطولة

"شوف سبور"


حقق فريق شباب أطلس خنيفرة لكرة القدم، فوزا مهما خارج قواعده على حساب فريق الجيش الملكي ، بهدفين لهدف واحد ، في المباراة التي جمعتهما بملعب مركب الأمير مولاي عبد الله ، برسم الدورة 27 من البطولة الاحترافية.

وسجل إبراهيم البزغودي الهدف الأول للعساكر في الدقيقة 22، و سجل ساير سين هدف التعادل للفريق الخنيفري في الدقيقة 67، وأضاف محمد الشيبي الهدف الثاني 76 .

وعقب هذا الفوز رفع الفريق الخنيفري رصيده إلى 29 نقطة محتلا الرتبة الثانية عشر فيما تجمد رصيد الفريق العسكري في 36 نقطة بالمركز التاسع.

 

 

 

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء شباب أطلس خنيفرة الجيش الملكي مركب الأمير مولاي عبد الله إبراهيم البزغودي محمد الشيبي ساير سين

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