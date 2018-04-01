عبد الإله ابن كيران ترك هذه الملفات الشائكة تُطارد حكومة العثماني ﻿

يعتزم خريجو البرنامج الوطني 25 ألف إطار الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية الخروج في إنزال وطني يومي 8 و 9 ماي 2018 بالرباط، وهو السادس من نوعه منذ انطلاق الاحتجاجات والاعتصامات التي سبق أن خاضها

شوف تيفي:

يعتزم خريجو البرنامج الوطني 25 ألف إطار الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية الخروج في إنزال وطني يومي 8 و 9 ماي 2018 بالرباط، وهو السادس من نوعه منذ انطلاق الاحتجاجات والاعتصامات التي سبق أن خاضها الخريجون أمام مقر الأمانة العامة للحكومة، بالإضافة إلى اعتصامين اثنين أمام وزارة الشغل والإدماج المهني، بالإضافة إلى كتابة الدولة المكلفة بقطاع التعليم العالي في مستهل أبريل الجاري.

وقرر الخريجون مواصلة ضغطهم على حكومة العثماني قصد الاستجابة لمطالبهم التي تتركز أغلبها في الإدماج من أجل الشغل القار، خلال اجتماع عقده أطر من الخريجين بالمقر الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بالرباط.

وينضاف ملف خريجي البرنامج الوطني 25 ألف إطار الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية، إلى ملف البرنامج الحكومي لتكوين 10 ألاف إطار تربوي، اللذان أرخيا بظلال الاحتجاجات في ساحة البرلمان بشوارع الرباط وبعض المدن الكبرى، وتلاحق مسؤولية مشاكلهما أبرز خمس وزارات في حكومة العثماني الحالية (رئاسة الحكومة - الاقتصاد والمالية – التربية الوطنية- التشغيل)، حيث كان لرئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران الحصة الكبرى من المسؤولية منذ إطلاق مشروع البرنامج الحكومي لتكوين مجازين بالمدارس العليا للأساتذة حيث كان المسؤول الأول عنه، ليتم التخلي عنهم في نهاية الموسم.

ويشار أن تكوين استكمال تأهيل 25 ألف من حاملي شهادة الإجازة الغرض من خلاله تزويد المتدربين بكفايات ذاتية ومهنية إضافية، وتمكينهم من فرص أكبر للاندماج في سوق الشغل على مدى ثلاث سنوات (2016-2017-2018) وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع، سوى ملفات شائكة تركها ابن كيران تطارد حكومة العثماني.





