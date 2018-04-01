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الصحافة والعدالة

أيوب الكعبي يرسل الراسينغ البيضاوي إلى القسم الثاني

بتاريــخ : 29 أبريل 2018 / 18:47 أيوب الكعبي يرسل الراسينغ البيضاوي إلى القسم الثاني | سبور
أيوب الكعبي يرسل الراسينغ البيضاوي إلى القسم الثاني
نزل فريق الراسينغ البيضاوي إلى بطولة القسم الوطني الثاني بعد انهزامه أمام نهضة بركان بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد، برسم الجولة 27 من البطولة الاحترافية.

"شوف سبور"

 

نزل فريق الراسينغ البيضاوي إلى بطولة القسم الوطني الثاني بعد انهزامه أمام نهضة بركان بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد، برسم الجولة 27 من البطولة الاحترافية.

وسجل أهداف فريق نهضة بركان كل من أيوب الكعبي في الدقيقتين 18 و40 وأضاف لابا كودجو الهدف الثالث في الدقيقة 70 فيما سجل الهدف الوحيد لفريق الراك اللاعب داهو في الدقيقة 63 .

وعقب هذه الخسارة غادر فريق الراسينغ قسم الأضواء باحتلاله المركز الأخير برصيد 17 نقطة، جمعها من 3 انتصارات و8 تعادلات و 16 هزيمة، فيما ارتقى فريق النهضة البركانية، إلى المركز الثامن برصيد 37 نقطة .

 

 

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء الراسينغ البيضاوي نهضة بركان أيوب الكعبي لابا كودجو داهو القسم الثاني

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