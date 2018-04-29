عاجل وبالصور.. شوفو شنو وقع بالبيضاء: رجال الأمن يحاصرون منزلا بالحي المحمدي ﻿

يعرف حي المدرسة بالحي المحمدي بالبيصاء في هذه اللحظات من يومه الأحد، تواجدا أمنيا مهما، بالقرب من أحد المنازل التي احتمى بها لص، طاردته فرقة الدراجين.

"شوف تيفي"

يعرف حي المدرسة بالحي المحمدي بالبيصاء في هذه اللحظات من يومه الأحد، تواجدا أمنيا مهما، بالقرب من أحد المنازل التي احتمى بها لص، طاردته فرقة الدراجين.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" في كشفه عن تفاصيل النازلة، أن لصين، سرقا دراجة نارية ثلاثية العجلات من نوع "تريبورتور"، وخلال مطاردتهما من طرف عناصر فرقة الدراجين، اتركبا حادثة سير، وفرا ركضا على الأقدام من مكان الحادث، وقام أحدهما بالاحتماء داخل منزل بحي المدرسة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عناصر الشرطة القضائية، ينتظرون توصلهم بإذن من النيابة العامة لمداهمة المنزل واعتقال اللص.



