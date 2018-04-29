محمد صلاح يتعرض لإهانة كبيرة جدا وهذا ما قاله ﻿

وجه قبل قليل من يومه الأحد المهاجم المصري محمد صلاح خلال تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي اتهامات إلى جهة ما دون أن يذكر اسمها، قال إنها سببت له إهانة كبيرة جدا.

شوف تيفي:

وجه قبل قليل من يومه الأحد المهاجم المصري محمد صلاح خلال تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي اتهامات إلى جهة ما دون أن يذكر اسمها، قال إنها سببت له إهانة كبيرة جدا.

هذا وقد دون نجم ليفربول الإنجليزي عبر حائطه الفيسبوكي: "بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدا، كنت أتمنى التعامل يكون أرقى من كدا.. "

وتأتي التدوينة تزامنا وأزمته مع اتحاد كرة القدم المصري، من خلال استغلال صورته في إعلانات ترويجية دون الحصول على موافقته، بحيث تم رفض عقد جلسة مع اللاعب لإيجاد حل للمشكل.

وتجدر الإشارة إلى أن نجم ليفربول، توج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليصبح بذلك ثاني عربي وإفريقي يتوج بالجائزة خلفا للجزائري رياض محرز.