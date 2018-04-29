 محمد صلاح يتعرض لإهانة كبيرة جدا وهذا ما قاله ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مديرية الحموشي تكشف المعطيات الحقيقية الخاصة بعملية تفتيش عربة بيع سجائر بالتقسيط يملكها شخص في وضعية إعاقة | بوليتيك

مديرية الحموشي تكشف المعطيات الحقيقية الخاصة بعملية تفتيش عربة بيع سجائر بالتقسيط يملكها شخص في

فيديو : مع اقتراب شهر رمضان ... شوفو شنو دارو المصريين للنجم محمد صلاح | بووز

فيديو : مع اقتراب شهر رمضان ... شوفو شنو دارو المصريين للنجم محمد صلاح

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة توفيق بوعشرين ومحامية دفعت بعض الحاضرين إلى مغادرة القاعة | بوليتيك

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة توفيق بوعشرين ومحامية دفعت بعض الحاضرين إلى مغادرة القاعة

منار ديال سامحيني لابسة الجلابة المغربية + صورة | ثقافة و فنون

منار ديال سامحيني لابسة الجلابة المغربية + صورة

عاجل وبالفيديو..اعتقال مغربي كيحرض على الانضمام لجماعات إرهابية | دولي

عاجل وبالفيديو..اعتقال مغربي كيحرض على الانضمام لجماعات إرهابية

نايضة في حزب بنعبد الله .. قيادية قالت ليهم ما تنخافش من التهديدات وما تقدوش عليا | بوليتيك

نايضة في حزب بنعبد الله .. قيادية قالت ليهم ''ما تنخافش من التهديدات وما تقدوش عليا''

فيديو : بورتريه بي ان سبورت عن النجمة المغربية هند أبا تراب | بووز

فيديو : بورتريه بي ان سبورت عن النجمة المغربية هند أبا تراب

الملك محمد السادس يجري مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية الكونغو | بوليتيك

الملك محمد السادس يجري مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية الكونغو

بعدما فشلوا في الحصول على تنازل الضحايا...أقارب وأصدقاء بوعشرين يطلقون عريضة دولية لمنع المحكمة من عرض الأشرطة الجنسية والمطالبة بإطلاق سراح المتهم | مجتمع

بعدما فشلوا في الحصول على تنازل الضحايا...أقارب وأصدقاء بوعشرين يطلقون عريضة دولية لمنع المحكمة من

الصحافة والعدالة

محمد صلاح يتعرض لإهانة كبيرة جدا وهذا ما قاله

بتاريــخ : 29 أبريل 2018 / 17:51 محمد صلاح يتعرض لإهانة كبيرة جدا وهذا ما قاله | سبور
محمد صلاح يتعرض لإهانة كبيرة جدا وهذا ما قاله
وجه قبل قليل من يومه الأحد المهاجم المصري محمد صلاح خلال تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي اتهامات إلى جهة ما دون أن يذكر اسمها، قال إنها سببت له إهانة كبيرة جدا.

شوف تيفي:

وجه قبل قليل من يومه الأحد المهاجم المصري محمد صلاح خلال تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي اتهامات إلى جهة ما دون أن يذكر اسمها، قال إنها سببت له إهانة كبيرة جدا.

هذا وقد دون نجم ليفربول الإنجليزي عبر حائطه الفيسبوكي: "بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدا، كنت أتمنى التعامل يكون أرقى من كدا.. "

وتأتي التدوينة تزامنا وأزمته مع اتحاد كرة القدم المصري، من خلال استغلال صورته في إعلانات ترويجية دون الحصول على موافقته، بحيث تم رفض عقد جلسة مع اللاعب لإيجاد حل للمشكل.

وتجدر الإشارة إلى أن نجم ليفربول، توج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليصبح بذلك ثاني عربي وإفريقي يتوج بالجائزة خلفا للجزائري رياض محرز.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

محمد صلاح تدوينة إهانة ليفربول مشكل المغرب شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هذا هو موعد إجراء مباراة الرجاء وسريع واد زم | سبور

هذا هو موعد إجراء مباراة الرجاء وسريع واد زم

لجنة البرمجة تؤجل مباراة الرجاء و شباب الريف الحسيمي | سبور

لجنة البرمجة تؤجل مباراة الرجاء و شباب الريف الحسيمي

هذا هو الراتب الشهري الجديد لغاريدو الموسم المقبل | سبور

هذا هو الراتب الشهري الجديد لغاريدو الموسم المقبل

صن داونز بطل الدوري الجنوب إفريقي قبل مواجهة الوداد | سبور

صن داونز بطل الدوري الجنوب إفريقي قبل مواجهة الوداد

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نداء مؤثر:انفاجر عليه خزان ديال الوقود و مبقاش كيقدر يخدم وخاصو عملية ب6 المليون | حالة خاصة
منذ 19 دقيقة

نداء مؤثر:انفاجر عليه خزان ديال الوقود و مبقاش كيقدر يخدم وخاصو عملية ب6 المليون

هام للمحسنين وأصحاب القلوب الرحيمة..خطأ طبي حول حياة طفل ينتمي لأسرة فقيرة لجحيم+(فيديو مؤلم) | حالة خاصة

هام للمحسنين وأصحاب القلوب الرحيمة..خطأ طبي حول حياة طفل ينتمي لأسرة فقيرة لجحيم+(فيديو مؤلم)

خطأ طبي يُحول حياة طفل لجحيم و الأب يناشد القلوب الرحيمة..كنسوق غير طاكسي فتطوان و مبقاش عندي باش نعالج ولدي..للمساعدة | حالة خاصة

خطأ طبي يُحول حياة طفل لجحيم و الأب يناشد القلوب الرحيمة..كنسوق غير طاكسي فتطوان و مبقاش عندي باش نعالج ولدي..للمساعدة

هشام لحلو أشهر مصمم معماري بالمغرب يُمثل افريقيا في أكبر تظاهرة بإيطاليا | مال و أعمال

هشام لحلو أشهر مصمم معماري بالمغرب يُمثل افريقيا في أكبر تظاهرة بإيطاليا

﻿

آخر المستجدات

مديرية الحموشي تكشف المعطيات الحقيقية الخاصة بعملية تفتيش عربة بيع سجائر بالتقسيط يملكها شخص في وضعية إعاقة | بوليتيك
منذ 1 دقيقة

مديرية الحموشي تكشف المعطيات الحقيقية الخاصة بعملية تفتيش عربة بيع سجائر بالتقسيط يملكها شخص في

فيديو : مع اقتراب شهر رمضان ... شوفو شنو دارو المصريين للنجم محمد صلاح | بووز

فيديو : مع اقتراب شهر رمضان ... شوفو شنو دارو المصريين للنجم محمد صلاح

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة توفيق بوعشرين ومحامية دفعت بعض الحاضرين إلى مغادرة القاعة | بوليتيك

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة توفيق بوعشرين ومحامية دفعت بعض الحاضرين إلى مغادرة القاعة

منار ديال سامحيني لابسة الجلابة المغربية + صورة | ثقافة و فنون

منار ديال سامحيني لابسة الجلابة المغربية + صورة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.