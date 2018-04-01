قبل أيام من رمضان..ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية و ''الحمص'' وصل حتى لـ ''26 درهم'' ﻿

قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك، عاينت ''شوف تيفي''، يومه الأحد، ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية بأسواق مدينة الدار البيضاء، ومن بينها سوق ''الجميعة'' بدرب السلطان، حيث وصلت هذه الزيادة في مواد

''شوف تيفي''

قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك، عاينت ''شوف تيفي''، يومه الأحد، ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية بأسواق مدينة الدار البيضاء، ومن بينها سوق ''الجميعة'' بدرب السلطان، حيث وصلت هذه الزيادة في مواد تباع خلال الشهر المبارك لأكثر من 5 دراهم.

وحسب ما كشف عنه بعض الباعة لـ ''شوف تيفي'' فإن ''الحمص''، وفي ظرف أيام قليلة انتقل سعره من 18 درهما إلى 26 درهما، موضحين أن قلة هذا المنتوج في الأسواق، كان سببا رئيسيا في ارتفاع سعره بشكل صاروخي.

وبالإضافة إلى ''الحمص''، فإن بعض المواد التي تستخدم في إعداد ''السلو''، ارتفع سعرها ومن بينها ''جنجلان'' و''اللوز''، بالإضافة إلى تسجيل ار تفاع سعر ''الكركاع''.

وبخصوص ''الأسماك''، أكد مصدر ''شوف تيفي'' أن أسعارها مرتفعة بالمقارنه بالأيام الماضية، حيث تراوح سعر سمك السردين ما بين 12 و13 درهما، ومن المرجح أن يصل خلال شهر رمضان لأكثر من 15 درهما.