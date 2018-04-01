سيلتيك يتوج بطلا للدوري الاسكتلندي للمرة السابعة ﻿

توج نادي سيلتيك بلقب الدوري الاسكتلندي الممتاز لكرة القدم للعام السابع على التوالي، بعد أن سحق ضيفه وجاره رينجرز 5/0، اليوم الأحد، في قمة غلاسغو، موسعًا الفارق مع أقرب منافسيه إلى 10 نقاط يستحيل

"شوف سبور"

توج نادي سيلتيك بلقب الدوري الاسكتلندي الممتاز لكرة القدم للعام السابع على التوالي، بعد أن سحق ضيفه وجاره رينجرز 5/0، اليوم الأحد، في قمة غلاسغو، موسعًا الفارق مع أقرب منافسيه إلى 10 نقاط يستحيل تعويضها في المباريات الثلاث المتبقية حتى نهاية موسم المسابقة.