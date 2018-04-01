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ســـــــابقة.. استقبـال كبير للشيخ ''مصطفى بنحمزة'' وعلماء آخرين بطقوس خاصة خلال المهرجان القرآني بإقليم اشتوكة آيت باها

بتاريــخ : 29 أبريل 2018 / 17:08 ســـــــابقة.. استقبـال كبير للشيخ مصطفى بنحمزة وعلماء آخرين بطقوس خاصة خلال المهرجان القرآني بإقليم اشتوكة آيت باها | مجتمع
ســـــــابقة.. استقبـال كبير للشيخ ''مصطفى بنحمزة'' وعلماء آخرين بطقوس خاصة خلال المهرجان القرآني بإقليم اشتوكة آيت باها
في سابقة من نوعهــا وتقديرا لقيمة العلم والعلماء استقبل منظمو ورواد المهرجان القرآني لإقليم اشتوكة آيت باها في نسخته التاسعة عشرة أمس السبت، الشيخ مصطفى بنحمزة، عضو المجلس العلمي الأعلى ورئيس

''شوف تيفي''

في سابقة من نوعهــا وتقديرا لقيمة العلم والعلماء استقبل منظمو ورواد المهرجان القرآني لإقليم اشتوكة آيت باها في نسخته التاسعة عشرة أمس السبت، الشيخ مصطفى بنحمزة، عضو المجلس العلمي الأعلى ورئيس المجلس العلمي المحلي لمدينة وجدة، ومدير معهد البعث الإسلامي للعلوم الشرعية بنفس المدينة بحفاوة وطقوس خاصة من طرف طلاب القرآن .

وفـي ذات الوقت اصطف محبو الشيخ وساكنة المنطقة في صفوف طويلة، واستقبلوه استقبالا يليق بالعلماء الكبار، وبشخصية مميزة في المغرب، مثل الشيخ بنحمزة، الذي يعتبر أحد أسود العلم وأحد المدافعين عن المقدسات والتوابث ، ومواجهة الحملات والهجومات الدائمة على الإسلام وشرائعه، وأحد مراجع الفتوى والذي يعود إليه حتى الذي يختلف معه .

هــذا ويأتي استقبال الشيخ بنحمزة ضمن، دعوته للمشاركة في المهرجان القرآني، بإلقاء محاضرة صبيحة يومـــه الأحد 29 أبريل 2018 بمدينة بيوكرى في موضوع ''رؤية معاصرة لقضايا المرأة في القرآن الكريم''.



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