 افتتاح الجلسة العامة الــ 14 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمشاركة مغربية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مديرية الحموشي تكشف المعطيات الحقيقية الخاصة بعملية تفتيش عربة بيع سجائر بالتقسيط يملكها شخص في وضعية إعاقة | بوليتيك

مديرية الحموشي تكشف المعطيات الحقيقية الخاصة بعملية تفتيش عربة بيع سجائر بالتقسيط يملكها شخص في

فيديو : مع اقتراب شهر رمضان ... شوفو شنو دارو المصريين للنجم محمد صلاح | بووز

فيديو : مع اقتراب شهر رمضان ... شوفو شنو دارو المصريين للنجم محمد صلاح

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة توفيق بوعشرين ومحامية دفعت بعض الحاضرين إلى مغادرة القاعة | بوليتيك

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة توفيق بوعشرين ومحامية دفعت بعض الحاضرين إلى مغادرة القاعة

منار ديال سامحيني لابسة الجلابة المغربية + صورة | ثقافة و فنون

منار ديال سامحيني لابسة الجلابة المغربية + صورة

عاجل وبالفيديو..اعتقال مغربي كيحرض على الانضمام لجماعات إرهابية | دولي

عاجل وبالفيديو..اعتقال مغربي كيحرض على الانضمام لجماعات إرهابية

نايضة في حزب بنعبد الله .. قيادية قالت ليهم ما تنخافش من التهديدات وما تقدوش عليا | بوليتيك

نايضة في حزب بنعبد الله .. قيادية قالت ليهم ''ما تنخافش من التهديدات وما تقدوش عليا''

فيديو : بورتريه بي ان سبورت عن النجمة المغربية هند أبا تراب | بووز

فيديو : بورتريه بي ان سبورت عن النجمة المغربية هند أبا تراب

الملك محمد السادس يجري مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية الكونغو | بوليتيك

الملك محمد السادس يجري مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية الكونغو

بعدما فشلوا في الحصول على تنازل الضحايا...أقارب وأصدقاء بوعشرين يطلقون عريضة دولية لمنع المحكمة من عرض الأشرطة الجنسية والمطالبة بإطلاق سراح المتهم | مجتمع

بعدما فشلوا في الحصول على تنازل الضحايا...أقارب وأصدقاء بوعشرين يطلقون عريضة دولية لمنع المحكمة من

الصحافة والعدالة

افتتاح الجلسة العامة الــ 14 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمشاركة مغربية

بتاريــخ : 29 أبريل 2018 / 16:55 افتتاح الجلسة العامة الــ 14 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمشاركة مغربية | بوليتيك
افتتاح الجلسة العامة الــ 14 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمشاركة مغربية
انطلقــت اليوم الأحد بالعاصمة المصرية القاهرة، أشغال الجلسة العامة الـ 14 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، بمشاركة مغربية.

"شوف تيفي"

انطلقــت اليوم الأحد بالعاصمة المصرية القاهرة، أشغال الجلسة العامة الـ 14 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، بمشاركة مغربية.

ويمثل المغرب في أشغال هذه الجلسة العامة، وفد يضم 15 عضوا يمثلون البرلمان بغرفتيه؛ مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وسيتم خلال الجلسة العامة الــ 14 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التي تحضرها وفود برلمانية تمثل أعضاء الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، اعتماد محضر اجتماع الجلسة الثالثة عشرة المنعقدة في إيطاليا يومي 12 و13 ماي 2017، وتقديم عرض حول أنشطة الاتحاد من أجل المتوسط، وأيضا دراسة مشاريع التوصيات الصادرة عن اللجان وفرق العمل، وتسليم رئاسة الجمعية.

وكانت الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط قد عقدت، أمس بمقر مجلس النواب المصري، القمة الخامسة لرؤساء البرلمانات بالجمعية في موضوع "مكافحة الإرهاب في المنطقة المتوسطية"، وعرفت حضور وفود تمثل أعضاء الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، منها الوفد المغربي، والتي تم خلالها عقد اجتماعات اللجان الوظيفية بالجمعية، وكذا مجموعة العمل المعنية بالتمويل وتعديل اللائحة، وأيضا اجتماع مكتب الجمعية والمكتب الموسع.

وجــدير بالذكر فإن الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تأسست سنة 2004 باسم "الجمعية البرلمانية الأورو -متوسطية" قبل أن يتم تغييره سنة 2010.

هــذا وتضم الجمعية، وهي منظمة برلمانية إقليمية، 280 عضوا مقسمين بالتساوي بين الضفتين الشمالية والجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، يمثلون المنتخبين المحليين والإقليميين في الاتحاد الأوروبي وشركائه المتوسطيين.

ويعتبر مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، الذي يضم خلال الفترة ما بين 2016-2020 كلا من إيطاليا والبرلمان الأوروبي وتركيا ومصر، مسؤولا عن تنسيق أعمال الجمعية، إذ يمثلها في كل ما يتعلق بالعلاقات مع المؤسسات الأخرى.



 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي الجمعية البرلمانية الجلسة العامة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مديرية الحموشي تكشف المعطيات الحقيقية الخاصة بعملية تفتيش عربة بيع سجائر بالتقسيط يملكها شخص في وضعية إعاقة | بوليتيك

مديرية الحموشي تكشف المعطيات الحقيقية الخاصة بعملية تفتيش عربة بيع سجائر بالتقسيط يملكها شخص في وضعية إعاقة

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة توفيق بوعشرين ومحامية دفعت بعض الحاضرين إلى مغادرة القاعة | بوليتيك

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة توفيق بوعشرين ومحامية دفعت بعض الحاضرين إلى مغادرة القاعة

نايضة في حزب بنعبد الله .. قيادية قالت ليهم ما تنخافش من التهديدات وما تقدوش عليا | بوليتيك

نايضة في حزب بنعبد الله .. قيادية قالت ليهم ''ما تنخافش من التهديدات وما تقدوش عليا''

الملك محمد السادس يجري مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية الكونغو | بوليتيك

الملك محمد السادس يجري مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية الكونغو

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نداء مؤثر:انفاجر عليه خزان ديال الوقود و مبقاش كيقدر يخدم وخاصو عملية ب6 المليون | حالة خاصة
منذ 19 دقيقة

نداء مؤثر:انفاجر عليه خزان ديال الوقود و مبقاش كيقدر يخدم وخاصو عملية ب6 المليون

هام للمحسنين وأصحاب القلوب الرحيمة..خطأ طبي حول حياة طفل ينتمي لأسرة فقيرة لجحيم+(فيديو مؤلم) | حالة خاصة

هام للمحسنين وأصحاب القلوب الرحيمة..خطأ طبي حول حياة طفل ينتمي لأسرة فقيرة لجحيم+(فيديو مؤلم)

خطأ طبي يُحول حياة طفل لجحيم و الأب يناشد القلوب الرحيمة..كنسوق غير طاكسي فتطوان و مبقاش عندي باش نعالج ولدي..للمساعدة | حالة خاصة

خطأ طبي يُحول حياة طفل لجحيم و الأب يناشد القلوب الرحيمة..كنسوق غير طاكسي فتطوان و مبقاش عندي باش نعالج ولدي..للمساعدة

هشام لحلو أشهر مصمم معماري بالمغرب يُمثل افريقيا في أكبر تظاهرة بإيطاليا | مال و أعمال

هشام لحلو أشهر مصمم معماري بالمغرب يُمثل افريقيا في أكبر تظاهرة بإيطاليا

﻿

آخر المستجدات

مديرية الحموشي تكشف المعطيات الحقيقية الخاصة بعملية تفتيش عربة بيع سجائر بالتقسيط يملكها شخص في وضعية إعاقة | بوليتيك
منذ 1 دقيقة

مديرية الحموشي تكشف المعطيات الحقيقية الخاصة بعملية تفتيش عربة بيع سجائر بالتقسيط يملكها شخص في

فيديو : مع اقتراب شهر رمضان ... شوفو شنو دارو المصريين للنجم محمد صلاح | بووز

فيديو : مع اقتراب شهر رمضان ... شوفو شنو دارو المصريين للنجم محمد صلاح

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة توفيق بوعشرين ومحامية دفعت بعض الحاضرين إلى مغادرة القاعة | بوليتيك

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة توفيق بوعشرين ومحامية دفعت بعض الحاضرين إلى مغادرة القاعة

منار ديال سامحيني لابسة الجلابة المغربية + صورة | ثقافة و فنون

منار ديال سامحيني لابسة الجلابة المغربية + صورة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.