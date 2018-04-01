افتتاح الجلسة العامة الــ 14 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمشاركة مغربية ﻿

انطلقــت اليوم الأحد بالعاصمة المصرية القاهرة، أشغال الجلسة العامة الـ 14 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، بمشاركة مغربية.

"شوف تيفي"

انطلقــت اليوم الأحد بالعاصمة المصرية القاهرة، أشغال الجلسة العامة الـ 14 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، بمشاركة مغربية.

ويمثل المغرب في أشغال هذه الجلسة العامة، وفد يضم 15 عضوا يمثلون البرلمان بغرفتيه؛ مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وسيتم خلال الجلسة العامة الــ 14 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التي تحضرها وفود برلمانية تمثل أعضاء الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، اعتماد محضر اجتماع الجلسة الثالثة عشرة المنعقدة في إيطاليا يومي 12 و13 ماي 2017، وتقديم عرض حول أنشطة الاتحاد من أجل المتوسط، وأيضا دراسة مشاريع التوصيات الصادرة عن اللجان وفرق العمل، وتسليم رئاسة الجمعية.

وكانت الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط قد عقدت، أمس بمقر مجلس النواب المصري، القمة الخامسة لرؤساء البرلمانات بالجمعية في موضوع "مكافحة الإرهاب في المنطقة المتوسطية"، وعرفت حضور وفود تمثل أعضاء الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، منها الوفد المغربي، والتي تم خلالها عقد اجتماعات اللجان الوظيفية بالجمعية، وكذا مجموعة العمل المعنية بالتمويل وتعديل اللائحة، وأيضا اجتماع مكتب الجمعية والمكتب الموسع.

وجــدير بالذكر فإن الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تأسست سنة 2004 باسم "الجمعية البرلمانية الأورو -متوسطية" قبل أن يتم تغييره سنة 2010.

هــذا وتضم الجمعية، وهي منظمة برلمانية إقليمية، 280 عضوا مقسمين بالتساوي بين الضفتين الشمالية والجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، يمثلون المنتخبين المحليين والإقليميين في الاتحاد الأوروبي وشركائه المتوسطيين.

ويعتبر مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، الذي يضم خلال الفترة ما بين 2016-2020 كلا من إيطاليا والبرلمان الأوروبي وتركيا ومصر، مسؤولا عن تنسيق أعمال الجمعية، إذ يمثلها في كل ما يتعلق بالعلاقات مع المؤسسات الأخرى.





