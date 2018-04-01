 صادم..تحرش جنسي بمريضات وسرقات واتجار في الأجهزة بالمستشفى الجامعي ابن سينا+التفاصيل الكاملة لهذه الفضيحة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مديرية الحموشي تكشف المعطيات الحقيقية الخاصة بعملية تفتيش عربة بيع سجائر بالتقسيط يملكها شخص في وضعية إعاقة | بوليتيك

مديرية الحموشي تكشف المعطيات الحقيقية الخاصة بعملية تفتيش عربة بيع سجائر بالتقسيط يملكها شخص في

فيديو : مع اقتراب شهر رمضان ... شوفو شنو دارو المصريين للنجم محمد صلاح | بووز

فيديو : مع اقتراب شهر رمضان ... شوفو شنو دارو المصريين للنجم محمد صلاح

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة توفيق بوعشرين ومحامية دفعت بعض الحاضرين إلى مغادرة القاعة | بوليتيك

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة توفيق بوعشرين ومحامية دفعت بعض الحاضرين إلى مغادرة القاعة

منار ديال سامحيني لابسة الجلابة المغربية + صورة | ثقافة و فنون

منار ديال سامحيني لابسة الجلابة المغربية + صورة

عاجل وبالفيديو..اعتقال مغربي كيحرض على الانضمام لجماعات إرهابية | دولي

عاجل وبالفيديو..اعتقال مغربي كيحرض على الانضمام لجماعات إرهابية

نايضة في حزب بنعبد الله .. قيادية قالت ليهم ما تنخافش من التهديدات وما تقدوش عليا | بوليتيك

نايضة في حزب بنعبد الله .. قيادية قالت ليهم ''ما تنخافش من التهديدات وما تقدوش عليا''

فيديو : بورتريه بي ان سبورت عن النجمة المغربية هند أبا تراب | بووز

فيديو : بورتريه بي ان سبورت عن النجمة المغربية هند أبا تراب

الملك محمد السادس يجري مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية الكونغو | بوليتيك

الملك محمد السادس يجري مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية الكونغو

بعدما فشلوا في الحصول على تنازل الضحايا...أقارب وأصدقاء بوعشرين يطلقون عريضة دولية لمنع المحكمة من عرض الأشرطة الجنسية والمطالبة بإطلاق سراح المتهم | مجتمع

بعدما فشلوا في الحصول على تنازل الضحايا...أقارب وأصدقاء بوعشرين يطلقون عريضة دولية لمنع المحكمة من

الصحافة والعدالة

صادم..تحرش جنسي بمريضات وسرقات واتجار في الأجهزة بالمستشفى الجامعي ابن سينا+التفاصيل الكاملة لهذه الفضيحة

بتاريــخ : 29 أبريل 2018 / 16:43 صادم..تحرش جنسي بمريضات وسرقات واتجار في الأجهزة بالمستشفى الجامعي ابن سينا+التفاصيل الكاملة لهذه الفضيحة | مجتمع
صادم..تحرش جنسي بمريضات وسرقات واتجار في الأجهزة بالمستشفى الجامعي ابن سينا+التفاصيل الكاملة لهذه الفضيحة
فجرت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل، خلال الأسبوع الجاري، فضيحة من العيار الثقيل، حيث كشفت في رسالة موجهة إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن العديد من المعطيات الخطيرة والصادمة.

"شوف تيفي"

فجرت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل، خلال الأسبوع الجاري، فضيحة من العيار الثقيل، حيث كشفت في رسالة موجهة إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن العديد من المعطيات الخطيرة والصادمة.

وعبرت الجمعية في الرسالة التي توصلت "شوف تيفي" بنسخة منها عن أسفها الشديد من بعض الأمور في هذا الملف الذي يوثق لحوادث بلغت حد الجرم، اهتز لها الرأي العام الرباطي و الوطني منذ أشهر، اضطرت معه الوزارة إلى إصدار بيان توضيحي فيما يخص مجانية العلاج من داء السل، مشيرة إلى أنها ما تزال تسجل حالات يطلب منها دفع رسوم قبلية مقابل التشخيص بالأشعة و التحاليل البيولوجية.

وأشارت الجمعية إلى أنه تم تسجيل حوادث السرقات بالمستشفى، بالإضافة إلى الاتجار في أجهزتها وهي أمور مضبوطة في محاضر الشرطة، ولكن الغريب في الأمر أنه لم يتم تحريك المسطرة الإدارية والقضائية ضد المتورطين إلى اليوم ، مشيرا إلى أنه تم كذلك تسجيل حالات تحرش متكررة داخل المستشفى، وهو ما يستدعي تحركا حقوقيا وقانونيا لإنصاف الضحايا للمحافظة على هيبة الإدارة الاستشفائية.

وذكرت الجمعية أنه سبق لها إصدار بلاغ في الملف، تطالب فيه مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا ووزارة الصحة باستدعاء الطبيب المتحرش (ع ك) و التحقيق معه حول ما نسب إليه من أجل إنصاف المتضررات ، مبرزة أنها و في إطار متابعتها لتطورات هاته القضية، اصطدمت بمشتكية ثانية، أكدت تعرضها هي الأخرى للتحرش من قبل ذات الطبيب مما يدفع إلى التساؤل : لماذا لم تتخذ الوزارة أي إجراء في حق هذا الطبيب إلى الآن ؟؟ومن الذي يدعمه ؟؟ .

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المستشفى الجامعي ابن سينا فضيحة التحرش الجنسي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بعدما فشلوا في الحصول على تنازل الضحايا...أقارب وأصدقاء بوعشرين يطلقون عريضة دولية لمنع المحكمة من عرض الأشرطة الجنسية والمطالبة بإطلاق سراح المتهم | مجتمع

بعدما فشلوا في الحصول على تنازل الضحايا...أقارب وأصدقاء بوعشرين يطلقون عريضة دولية لمنع المحكمة من عرض الأشرطة الجنسية والمطالبة بإطلاق سراح المتهم

سكوب...أصغر كوبل فالمغرب صهيب و خديجة كيتسناو مولود جديد وهذه هي التفاصيل. | مجتمع

سكوب...أصغر كوبل فالمغرب صهيب و خديجة كيتسناو مولود جديد وهذه هي التفاصيل.

محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع النائب العام بالمملكة العربية السعودية | مجتمع

''محمد عبد النباوي'' رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع النائب العام بالمملكة العربية السعودية

فيديو يهز الفيسبوك بالمغرب.. مشات الإنسانية: شيبانية حصلوها متلبسة وهي كاتلوح رضيع في الخلاء بمكناس | مجتمع

فيديو يهز الفيسبوك بالمغرب.. مشات الإنسانية: شيبانية حصلوها متلبسة وهي كاتلوح رضيع في الخلاء بمكناس

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نداء مؤثر:انفاجر عليه خزان ديال الوقود و مبقاش كيقدر يخدم وخاصو عملية ب6 المليون | حالة خاصة
منذ 20 دقيقة

نداء مؤثر:انفاجر عليه خزان ديال الوقود و مبقاش كيقدر يخدم وخاصو عملية ب6 المليون

هام للمحسنين وأصحاب القلوب الرحيمة..خطأ طبي حول حياة طفل ينتمي لأسرة فقيرة لجحيم+(فيديو مؤلم) | حالة خاصة

هام للمحسنين وأصحاب القلوب الرحيمة..خطأ طبي حول حياة طفل ينتمي لأسرة فقيرة لجحيم+(فيديو مؤلم)

خطأ طبي يُحول حياة طفل لجحيم و الأب يناشد القلوب الرحيمة..كنسوق غير طاكسي فتطوان و مبقاش عندي باش نعالج ولدي..للمساعدة | حالة خاصة

خطأ طبي يُحول حياة طفل لجحيم و الأب يناشد القلوب الرحيمة..كنسوق غير طاكسي فتطوان و مبقاش عندي باش نعالج ولدي..للمساعدة

هشام لحلو أشهر مصمم معماري بالمغرب يُمثل افريقيا في أكبر تظاهرة بإيطاليا | مال و أعمال

هشام لحلو أشهر مصمم معماري بالمغرب يُمثل افريقيا في أكبر تظاهرة بإيطاليا

﻿

آخر المستجدات

مديرية الحموشي تكشف المعطيات الحقيقية الخاصة بعملية تفتيش عربة بيع سجائر بالتقسيط يملكها شخص في وضعية إعاقة | بوليتيك
منذ 1 دقيقة

مديرية الحموشي تكشف المعطيات الحقيقية الخاصة بعملية تفتيش عربة بيع سجائر بالتقسيط يملكها شخص في

فيديو : مع اقتراب شهر رمضان ... شوفو شنو دارو المصريين للنجم محمد صلاح | بووز

فيديو : مع اقتراب شهر رمضان ... شوفو شنو دارو المصريين للنجم محمد صلاح

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة توفيق بوعشرين ومحامية دفعت بعض الحاضرين إلى مغادرة القاعة | بوليتيك

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة توفيق بوعشرين ومحامية دفعت بعض الحاضرين إلى مغادرة القاعة

منار ديال سامحيني لابسة الجلابة المغربية + صورة | ثقافة و فنون

منار ديال سامحيني لابسة الجلابة المغربية + صورة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.