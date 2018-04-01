عاجل: سابقة.. الزاوية الدرقاوية تدعم حزب نبيل بنعبد الله وفضيحة تهز هياكل الحزب ﻿

أقدمت لجنة عينها الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بنهج طريقة إقصاء فاضحة حسب مصادر ''شوف تيفي'' الجيدة الإطلاع، بحيث أشعل عدم إخبار المنتخبين بالجمع العام للمؤتمر الإقليمي بإنزكان موجة غضب

شوف تيفي:

أقدمت لجنة عينها الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بنهج طريقة إقصاء فاضحة حسب مصادر ''شوف تيفي'' الجيدة الإطلاع، بحيث أشعل عدم إخبار المنتخبين بالجمع العام للمؤتمر الإقليمي بإنزكان موجة غضب شديدة، مضيفة أنه تم فبركة مجموعة من الجموع العامة لفروع محلية في سرية تامة بعيدا عن أنظار المنتخبين، المنتمين لحوالي 8 مجالس منتخبة بجهة سوس منها (الدشيرة الجهادية – التمسية – القليعة – أولاد داحو – أيت ملول..) وعلى رأسهم الكاتب الإقليمي للحزب بإنزكان، والذي لم يتم إشعاره بأي موعد فيما يخص النشاط الحزبي المذكور.

وكشف محمد أمنون لـ ''شوف تيفي'' وهو أحد أعضاء اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية ومستشار جماعي بإفران، أن الديوان السياسي هو الذي عين لجنة خاصة تسهر على هذه النشاطات، في أسلوب يتم فيه التعامل مع الهياكل بنوع من الانتقائية كأحجار الشطرنج، وحسب حاجة من يلعب بأزرار تحكم الحزب، متسائلا في ذات السياق عن الشفافية والديمقراطية.

وأفاد أمنون عضو اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر العاشر، أن المؤتمر الإقليمي ينعقد في هذه اللحظات، حيث أنه من المفترض أن لائحة منخرطيه تضم 217 منخرطاً وفق اللائحة الرسمية، ولكن الحضور الآن لا يتجاوز 40 فرداً، بينهم أناس لا علاقة لهم بحزب الكتاب، منهم نساء تم جلبهم من الزاوية الدرقاوية، عن طريق والدة أحد المرشحين للكتابة الإقليمية مسؤولة بالزاوية المذكورة.

وقال المتحدث ذاته، أن عملية تدبير هياكل الحزب تعيش ''مهزلة بكل المقاييس''، فبعد استدراج نساء في قلعة السراغنة، اليوم يتم اللجوء لنفس الفعلة، ناهيك عن ما يحدث بطنجة في صورة لا يمكن القول عنها إلا أنها بوادر ''صلاة جنازة'' على حزب التقدم والاشتراكية.

وكان 21 منتخباً قد قاطعوا المؤتمر نظرا لإقصائهم وتهميشهم لما مورس عليهم من أشكال الترهيب حسب ما أورده بلاغ هؤلاء الأعضاء الذين تعرضوا للإقصاء، حيث وقعوا عريضة مرفقة ينددون من خلالها بعدم شرعية المؤتمر الإقليمي الذي ينظم اليوم 29 أبريل 2018، مصرحين بعدم الاعتراف بنتائجه وطريقة تنظيمه إلى أن يتم تصحيح مسار الحزب، حسب لغة ذات البلاغ.