الجهة ديال الوداد عمرات ومخلاوش جماهير ودادية تدخل للملعب ﻿

تشهد جنبات ملعب ''ابن بطوطة'' بطنجة تواجد عدد كبير من الجماهير الودادية، بعدما أقفلت الأبواب في وجهها، بداعي امتلاء الجهة المخصصة لجمهور الوداد عن آخرها ، قبل مباراة القمة أمام اتحاد طنجة، برسم

''شوف سبور''

تشهد جنبات ملعب ''ابن بطوطة'' بطنجة تواجد عدد كبير من الجماهير الودادية، بعدما أقفلت الأبواب في وجهها، بداعي امتلاء الجهة المخصصة لجمهور الوداد عن آخرها ، قبل مباراة القمة أمام اتحاد طنجة، برسم الدورة 27 من البطولة الاحترافية.

وكشفت مصادر ودادية لـ''شوف سبور''، أن عدد الجماهير الودادية التي تتواجد حاليا في الملعب تقدر بحوالي 10 آلاف مشجع.

وكانت إدارة فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، قد قررت إضافة 2000 تذكرة خاصة بالجماهير الودادية ، بعدما خصصت 4000 تذكرة ليتم رفعها لـ 6 آلاف نظرا للإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة من طرف مساندي الوداد.