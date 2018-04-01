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حضور كبير للجماهير الودادية في ملعب ''ابن بطوطة''

بتاريــخ : 29 أبريل 2018 / 15:59 حضور كبير للجماهير الودادية في ملعب ابن بطوطة | سبور
حضور كبير للجماهير الودادية في ملعب ''ابن بطوطة''
لازالت الجماهير الودادية تتوافد على ملعب ابن بطوطة بطنجة لمساندة فريقها أمام اتحاد طنجة، برسم الدورة 27 من البطولة الاحترافية.

''شوف سبور''

لازالت الجماهير الودادية تتوافد على ملعب ابن بطوطة بطنجة لمساندة فريقها أمام اتحاد طنجة، برسم الدورة 27 من البطولة الاحترافية.

وكشفت مصادر ودادية لـ''شوف سبور''، أن عدد الجماهير الودادية التي تتواجد في الملعب قدرت بحوالي 10 آلاف مشجع.

وكانت إدارة فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، قد قررت إضافة 2000 تذكرة خاصة بالجماهير الودادية ، بعدما خصصت 4000 تذكرة ليتم رفعها لـ 6 آلاف نظرا للإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة من طرف مساندي الوداد.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة ستجرى بداية من الساعة 16.00، بقيادة الحكم عبد الرحيم اليعقوبي.

 

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء الوداد الرياضي البطولة الاحترافية ملعب ابن بطوطة

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