فيديو صادم هز المغاربة..أجنبي حصلوه متلبس بمحاولة اغتصاب طفلة بالفقيه بنصالح وها شنو وقع ليه ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس السبت، مقطع فيديو جد صادم، يوثق لحظة محاولة شخص استدراج طفلة لممارسة الجنس عليها داخل أحد المحلات.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس السبت، مقطع فيديو جد صادم، يوثق لحظة محاولة شخص استدراج طفلة لممارسة الجنس عليها داخل أحد المحلات.

وحسب ناشري الفيديو فإن فصوله وقعت أول أمس الجمعة، بالفقيه بنصالح، حيث ضبط مواطنون أجنبيا يحمل الجنسية التايلندية يبلغ من العمر 47 سنة، وهو يحاول مداعبة الطفلة واغتصابها.

وأوضح ناشرو الفيديو أن الضحية تلميذة تدرس بالسنة الثالثة ابتدائي، طاردها السائح التايلاندي وحاصرها بالقرب من المحل التجاري الذي يتوفر على كاميرات مراقبة والتي وثقت واقعة الاعتداء، قبل أن يتم إيقافه وتسليمه للمصالح الأمنية.