البنزرتي يفضل عدم المغامرة بالتشكيلة الرسمية أمام اتحاد طنجة ﻿

يخوض فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، مباراة قوية أمام مضيفه فريق اتحاد طنجة بعد ساعة من الآن بملعب ابن بطوطة الكبير برسم قمة الجولة 27 من منافسات البطولة الاحترافية.

'' شوف سبور''

يخوض فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، مباراة قوية أمام مضيفه فريق اتحاد طنجة بعد ساعة من الآن بملعب ابن بطوطة الكبير برسم قمة الجولة 27 من منافسات البطولة الاحترافية.

وقرر فوزي البنزرتي مدرب فريق الوداد، الاعتماد على ركائزه الأساسية، أبرزهم إبراهيم النقاش وصلاح الدين السعدي إضافة إلى كل من إسماعيل الحداد ومحمد أوناجم مع تغيير طفيف بعد إدراج اسم اللاعب الدولي الكوثري عبد الحميد.

فيما يلي تشكيلة الوداد :

ياسين الخروبي

نصير عبد اللطيف

ناهيري محمد

عطوشي أمين

وليد الكرتي

السعيدي صلاح الدين

إبراهيم النقاش

إسماعيل الحداد

تيغزوي أمين

الكوثري عبد الحميد

محمد أوناجم