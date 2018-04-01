لاعب المنتخب المغربي مرشح لجائزة مهمة بالدوري الفرنسي ﻿

كشفت رابطة اللاعبين المحترفين الفرنسية عن ترشيح رشيد عليوي، لاعب المنتخب المغربي والممارس رفقة فريق أولمبيك نيم لكرة القدم، لجائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الفرنسي الدرجة الثانية.

'' شوف سبور''

كشفت رابطة اللاعبين المحترفين الفرنسية عن ترشيح رشيد عليوي، لاعب المنتخب المغربي والممارس رفقة فريق أولمبيك نيم لكرة القدم، لجائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الفرنسي الدرجة الثانية.

وقدم العليوي أداء جديا رفقة فريقه الفرنسي نيم خلال الموسم الحالي، وبرهن على إمكانيته في خوض مباريات كبيرة في الدوري الفرنسي الدرجة الثانية وأصبح قريبا من الصعود إلى الدرجة الأولى.

هذا ومن المنتظر أن تتم المناداة عليه من طرف هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي ضمن اللائحة النهائية للمشاركة في منافسات كأس العالم 2018 المقرر إجراؤها في روسيا.