حصري..بعدما وصلو للطلاق: بهلول رجع لمراتو نورة..وها شنو دارو ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفنان محمد عزام المعروف بـ ''بهلول''، شوهد مساء أمس السبت، رفقة زوجته الفنانة ''نورة كوشي'' بسينما ''ميغارما'' بمدينة فاس.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفنان محمد عزام المعروف بـ ''بهلول''، شوهد مساء أمس السبت، رفقة زوجته الفنانة ''نورة كوشي'' بسينما ''ميغارما'' بمدينة فاس.

وأوضح المصدر ذاته أن ''بهلول'' وزوجته، جلسا بالمنطقة الخلفية للسينما خلال متابعتهما لعرض فكاهي خاص بالكوميديين ''إدريس ومهدي''، مشيرا إلى أن جلوسه بالمنطقة المذكورة، جاء من أجل الابتعاد عن كاميرات الصحافة.

وأشار ذات المصدر أن العلاقة بين بهلول وزوجته، من المحتمل أن تكون قد عادت إلى سابق عهدها بعد أن وصلت مؤخرا إلى ''الطلاق''.

تجدر الإشارة إلى أن نورة كوشي، وضعت قبل أسابيع، مولودا ذكرا، أطلقت عليه اسم ''حسن''، وأقامت حفلا بقاعة للأفراح، تغيب عنه ''بهلول'' بسبب المشاكل التي وقعت بينهما.