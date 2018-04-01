 الـملك ''محمد السادس'' يصل إلى المركز الدولي للمؤتمرات لكينتيلي ببرازافيل للمشاركة في القمة الأولى لقادة دول ورؤساء حكومات لجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو ﻿
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الـملك ''محمد السادس'' يصل إلى المركز الدولي للمؤتمرات لكينتيلي ببرازافيل للمشاركة في القمة الأولى لقادة دول ورؤساء حكومات لجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو

بتاريــخ : 29 أبريل 2018 / 14:21 الـملك محمد السادس يصل إلى المركز الدولي للمؤتمرات لكينتيلي ببرازافيل للمشاركة في القمة الأولى لقادة دول ورؤساء حكومات لجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو | بوليتيك
الـملك ''محمد السادس'' يصل إلى المركز الدولي للمؤتمرات لكينتيلي ببرازافيل للمشاركة في القمة الأولى لقادة دول ورؤساء حكومات لجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو
وصــل الملك محمد السادس، زوال اليوم الأحد، إلى المركز الدولي للمؤتمرات لكينتيلي ببرازافيل، للمشاركة في أشغال القمة الأولى لقادة دول ورؤساء حكومات لجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو.

''شوف تيفي''

وصــل الملك محمد السادس، زوال اليوم الأحد، إلى المركز الدولي للمؤتمرات لكينتيلي ببرازافيل، للمشاركة في أشغال القمة الأولى لقادة دول ورؤساء حكومات لجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو.

ولدى وصوله، استعرض الملك تشكيلة من حرس الشرف، قبل أن يجد في استقباله رئيس جمهورية الكونغو دونيس ساسو نغيسو، وبهذه المناسبة التقطت للملك صورة تذكارية مع قادة الدول ورؤساء الحكومات المشاركين في القمة.

وتروم قمة قادة دول ورؤساء حكومات لجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، الأولى من نوعها، استعراض حصيلة أنشطة لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، وتمكين قادة الدول من إقرار الآليات والوسائل الضرورية الكفيلة بتسريع أجرأة اللجنة في ارتباط مع تطلعات الدول والقطاع الخاص والسكان والشركاء التقنيين والماليين.

كما سيشكل هذا اللقاء الرفيع المستوى مناسبة لرصد وجمع الموارد المخصصة لتمويل برنامج ومشاريع في مجال الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الأخضر ومحاربة تداعيات التغيرات المناخية.

وإلى جانب المغرب، تشارك في قمة برازافيل، 15 دولة هي: أنغولا، الكاميرون، جمهورية إفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغابون، غينيا الاستوائية، كينيا، رواندا، ساوتومي وبرانسيبي، تشاد، زامبيا، النيجر، غينيا، السينغال، فضلا عن رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي.

 

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